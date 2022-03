«On aura une baisse de 35 centimes sur le prix du gazole dans les deux jours», annonce Michel-Édouard Leclerc

Michel-Édouard Leclerc était l’invité de Laurence Ferrari pour La Matinale, ce mardi 15 mars, sur CNEWS. Le président des Centres E.Lerclerc s’est exprimé sur le prix des carburants :

Pour lui, les solutions pour aider les ménages français sont minimes : «Aujourd’hui, de toute façon, on n’a rien sous le pied. Même quand le ministre dit ‘je demanderais aux pétroliers ou aux distributeurs un effort de quelques centimes’ on l’a fait et on ne l’a pas attendu».

Le président des Centres E.Leclerc a déclaré sur le plateau de La Matinale de CNEWS qu’il avait anticipé la baisse du prix des carburants : «J’étais intervenu parce que je voyais bien que le marché flambait. J’avais annoncé, un peu tôt, la baisse qu’on constate aujourd’hui»

Il a ajouté que les prix des carburants dans les centres Leclerc a déjà commencé à descendre en dessous des deux euros par litre : «C’était monté jusqu’à 2,40 euros et même 2,50 euros dans certaines régions. Et là, je vois que sur Nantes, on est à 1,91 euros par litre dans le centre commercial Nantes Atlantis. Je pense que dans les deux jours, le temps de vider les cuves à l’ancien prix, on aura une baisse de 35 centimes du gazole par rapport au prix de la semaine dernière».