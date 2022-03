Cédric Jubillar : une nouvelle demande de remise en liberté pour le mari de Delphine

Les avocats de Cédric Jubillar plaident ce mardi devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse (Haute-Garonne) pour la mise en liberté de leur client.

Il s’agit de la quatrième demande du peintre-plaquiste écroué depuis le 18 juin dernier et suspecté du meurtre de son épouse Delphine, disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020.

Interrogé par l’AFP, l’un des avocats de l’accusé de 34 ans, Alexandre Martin, a de nouveau pointé «l’absence d’éléments probants» contre son client : «Plus le temps passe et plus on a de l'espoir qu'il soit remis en liberté».

Lors de fouilles organisées fin janvier, début février, les enquêteurs s'étaient concentrés sur les environs d'une ferme. Ils s’étaient appuyés sur les déclarations d'un voisin de cellule de Cédric Jubillar. Selon lui, le trentenaire lui avait affirmé qu’il y avait enterré le corps de son épouse.

Les recherches se poursuivent

Lundi, au-dessus de Cagnac-les-Mines (Tarn), les gendarmes ont poursuivi leur recherche de l'infirmière à l'aide de drones spéciaux susceptibles de déceler des modifications de la structure du sol, éventuellement causées par la décomposition d'un corps.

Les enquêteurs privilégient la thèse d'une violente dispute au sein du couple, en instance de divorce au moment de la disparition de Delphine Jubillar.