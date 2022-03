Guerre en Ukraine : 15.000 personnes «déplacées» sont arrivées en France, selon Marlène Schiappa

Quinze mille personnes sont arrivées d'Ukraine en France depuis l'invasion du pays par la Russie, a indiqué ce mardi la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa.

Elle a tenu à préciser que ces personnes sont des «déplacés» et non des «réfugiés». Le statut de réfugié prend plusieurs mois à être obtenu, a-t-elle ajouté. Il s’agit essentiellement de femmes et d’enfants, a encore indiqué la ministre déléguée sur Europe 1.

«Nous avons créé sous l'impulsion de la France un statut européen de protection temporaire qui se met en place immédiatement. (...) C'est la première fois que cela se met en place.

Cela leur permettra de retourner en Ukraine pour celles et ceux qui veulent retourner en Ukraine», a-t-elle expliqué.

Une capacité d'accueil de 100.000 personnes

Marlène Schiappa a tenu à récuser les commentaires selon lesquels la mobilisation des pouvoirs publics ait un lien avec le fait que cette immigration soit «européenne, blanche et chrétienne». «Pour l'Afghanistan, nous nous sommes mobilisés de la même manière», a-t-elle assuré.

La France est en capacité d'accueillir jusqu'à 100.000 réfugiés, avait dit lundi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Marlène Schiappa doit accompagner ce mardi le président Emmanuel Macron dans un centre d'accueil de réfugiés ukrainiens ouvert dans la banlieue d'Angers.

Plus de 2,8 millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion, selon un décompte publié lundi par l'ONU, qui recense aussi environ 2 millions de déplacés à l'intérieur du pays.