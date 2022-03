Paris : entièrement réhabilitée, que va devenir la Ferme Montsouris ?

Laissée à l'abandon pendant des années, la ferme Montsouris située villa Saint-Jacques, dans le 14e arrondissement et connue pour être le dernier bâtiment agricole de Paris, a été entièrement réhabilitée. Dès la rentrée prochaine, elle accueillera des artistes du monde du cirque en résidence.

Inoccupée et pire, complètement dénaturée au fil des années, cette ancienne vacherie – qui n'a plus d'usage agricole depuis les années 1960 – renaît enfin de ses cendres.

Rachetée par la municipalité parisienne en 2013 afin de la préserver, celle-ci a fait l'objet d'une restauration complète qui doit s'achever dans les prochains jours.

«Ce sont aujourd’hui 420 m2 qui ont été rénovés de manière écoresponsable, selon les recommandations du plan Climat (bâtiment bas carbone, matériaux biosourcés et réemploi)», s'est d'ailleurs félicitée la municipalité parisienne, qui souhaite «s'inscrire» dans le cadre de ses grands projets d'urbanisme «dans une démarche de construction durable».

Un chantier jugé «exemplaire»

Une approche «écolo» que porte Jacques Baudrier, l'adjoint à la mairie de Paris chargé de la construction publique et de la transition écologique du bâti, qui explique ce mardi 15 mars que l'idée principale de cette rénovation a été d'utiliser uniquement des «matériaux biosourcés» ou «issus du réemploi», tels que les tuiles d'origine, les poutres et le bois.

De fait, les murs ont donc été isolés par un mélange de chanvre, de plâtre et de chaux, les radiateurs en fonte ont été récupérés sur d'autres opérations, alors que l’isolation de la toiture est entièrement biosourcée (laine de bois, lambris bois et vernis intumescent). Une chaufferie bois a même été installée au sous-sol, pour alimenter le bâtiment en eau chaude sans émission de CO2.

A la tête de cette rénovation ? L'agence Grand Huit, et plus particulièrement l'architecte Clara Simay, qui s'attache «à créer des lieux de vie innovants, respectueux de la nature et des hommes». Une «réussite à tout point de vue» pour l'adjoint parisien, qui parle d'une «équipe d'architectes de très haut niveau».

Une résidence pour artistes et une bagagerie

En septembre, l'ancienne vacherie deviendra un lieu de résidences et de spectacles. L'association Circusnext, reconnue pour découvrir et accompagner des artistes de cirque contemporain, a été choisie par la Ville de Paris pour gérer ce nouveau lieu artistique, culturel et citoyen, qui «sera ouvert à tous», souligne Jacques Baudrier.

Une bagagerie solidaire devrait également voir le jour dans un bâtiment annexe de la ferme Montsouris, appelé le «Pavillon Troubadour». «Réhabilité plus tard» selon l'élu, il devra à terme permettre aux sans-abri de déposer en sécurité leurs affaires personnelles qu'ils ne peuvent pas garder sur eux. Répondant ainsi à la promesse de la Ville d'en ouvrir une par arrondissement d'ici à la fin de la mandature.

A noter enfin que cette opération estimée à 1,7 million d'euros a été réalisée dans le cadre du budget participatif 2016 et portée par des riverains particulièrement attentifs au devenir de ce lieu emblématique. Si le chantier est quasiment fini, l'inauguration officielle n'aura quant à elle pas lieu avant le mois de septembre.