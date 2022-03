Corse : «contrairement à mes amis politiques, je suis pour l'autonomie», annonce Robert Ménard

Robert Ménard, le maire de Béziers, était, ce mercredi, l'invité de la matinale de CNEWS. Il est revenu sur les scènes de violences en Corse, et que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a évoqué une possible «autonomie de l'île de beauté».

«Contrairement à mes amis politiques, je suis pour l'autonomie. J'ai, peut-être, été le seul homme politique en France à dire que quand les Catalans demandaient plus d'autonomie, ils avaient raison», a déclaré Robert Ménard.

«Je fais confiance au terrain, je pense que personne ne connaît mieux une situation que les gens du coin. Et puis la Corse, ce n’est pas l’Occitanie et l’Occitanie, ce n’est pas la Bretagne», a-t-il ajouté.

«Je comprends que les Corses veuillent avoir plus d’autonomie. Je pense que la France est assez forte pour se concentrer sur ce qui est essentiel : la défense, la politique étrangère, l’insécurité. Sur le reste, faisons confiance aux gens. Cultiver nos différences, ce n’est pas affaiblir la France. La France est assez forte pour être une sorte de patchwork de gens qui sont différents et qui se sentent fondamentalement français», a rapporté le maire de Béziers et soutien de Marine Le Pen.