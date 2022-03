Guerre en Ukraine : Cannes annonce son jumelage avec Lviv

Les actions de solidarité envers le peuple ukrainien se multiplient partout en France. La mairie de Cannes a notamment annoncé lundi son jumelage avec la ville de Lviv.

Le maire de Cannes, David Lisnard, également président de l’Association des maires de France (AMF), avait effectué un déplacement en Ukraine la semaine dernière, pour s’entretenir avec son homologue de Lviv afin de savoir quelle aide Cannes pouvait apporter.

Il avait suivi un convoi humanitaire chargé d'amener les dons des Cannois jusqu'à cette ville de 720.000 habitants qui se situe à environ 70 kilomètres de la frontière polonaise.

«Avec Andriy Sadovyi, maire de Lviv, nous décidons de jumeler nos deux communes. Cannes est fière de se lier à Lviv, cité de rayonnement international classée par l’UNESCO pour la beauté de son patrimoine. Ce partenariat va permettre de fluidifier et d’adapter l’aide humanitaire cannoise au plus près des besoins de la population et des milliers de réfugiés ukrainiens que cette ville accueille chaque jour, et de construire l’avenir», a déclaré David Lisnard dans un communiqué de la mairie.

La ville de Cannes s’est organisée, depuis le début du conflit, pour collecter des produits de première nécessité, notamment des produits médicaux, et les envoyer à Lviv en camion. Le jumelage des deux villes devrait faciliter les envois d’aides alimentaires.

Un partenariat qui ne s’arrêtera pas à la solidarité en temps de guerre, assure la mairie. «Le jumelage entre Cannes et Lviv s’inscrira dans la durée par un ensemble d’actions en matière d’éducation, de sport et de culture pour nourrir les liens entre les deux villes», a précisé la mairie de Cannes sur son site.

Comme le rappelle France 3, Cannes a également un pacte d’amitié avec Moscou, la capitale russe, depuis 1998.