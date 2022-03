JO 2024 : le projet de la piscine d'Aubervilliers finalement revu à la baisse

Les défenseurs des jardins des Vertus crient victoire. Alors que la justice a ordonné le 9 mars dernier l'arrêt «sans délai» des travaux de la future piscine d'Aubervilliers (93), qui doit servir de bassin d'entraînement pour les JO de Paris 2024, les élus de Seine-Saint-Denis ont acté que le projet sera finalement revu à la baisse.

«Une décision enfin respectée, un solarium abandonné, peut-être même une remise en l’état du carnage des travaux ?», s'est ainsi félicité le collectif des Jardins à défendre (JAD), prenant acte de la décision de la mairie d'Aubervilliers et de la communauté de communes de Plaine Commune «de ne conserver du projet de centre nautique que ce "qui est en lien nécessaire avec les bassins olympiques"».

Les deux élus de Seine-Saint-Denis ont en effet annoncé «prendre acte» de la décision de justice du 9 mars, et ont confirmé que la zone déjà en chantier du côté des jardins des Vertus serait «remise en état» après que les travaux de comblement aient été terminés, comme la loi les y oblige. Concrètement, cela signifie que le solarium ou encore les espaces ludiques de la piscine ne seront finalement pas construits.

Des «travaux de comblement et de remise en état du terrain» qui ont pu commencer hier, et se dérouleront encore plusieurs jours. Le temps aux collectivités locales de plancher sur un nouveau projet revu à la baisse : «un recalage technique» selon les deux élus, qui soulignent que «les équipes de maîtrise d'œuvre et d'ouvrage» sont déjà à l'œuvre. «Ce projet fera l'objet d'une communication ultérieure à l'issue de ce travail technique», ont-ils aussi expliqué.

Ce travail technique devra notamment garantir aux porteurs du projet – et notamment à la Solidéo (Société de livraison des ouvrages olympiques) qui finance 10 millions sur les 30 millions d'euros estimés – qu'il sera livré à temps pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. «Nous restons plus que jamais mobilisés pour livrer dans les temps un équipement ambitieux et utile à Aubervilliers et au territoire de Plaine Commune», ont conjointement promis les deux institutions.