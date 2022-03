Le don du sang s’ouvre aujourd'hui aux hommes homosexuels sans condition

Fini la période d’abstinence pour que les hommes homosexuels puissent effectuer un don du sang. Dès ce mercredi, ils peuvent le donner sans aucune condition.

Un arrêté paru au journal officiel le 13 janvier dernier a supprimé toute référence au genre des partenaires sexuels dans la sélection des candidats au don à partir du 16 mars 2022. Les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes n’ont donc plus à respecter une période d’abstinence sexuelle de quatre mois avant de pouvoir donner leur sang. Cette décision s'inscrit dans le prolongement de la loi bioéthique du 2 août 2021.

Si la question de l’orientation sexuelle ne figure plus dans les questionnaires des donneurs, ces derniers devront tout de même mentionner s’ils prennent un traitement pour la prophylaxie pré ou post-exposition au VIH, «auquel cas le don sera reporté quatre mois plus tard», précise le gouvernement. Des questions sur des comportements «incompatibles» avec le don du sang (prise de drogue, multiples partenaires sexuels) sont toujours présentes dans le questionnaire.

«M. Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, a pris cette décision d’évolution des critères, en tenant compte de ces travaux et de l’expression des différents acteurs concernés. Il est mis fin à une inégalité de droit qui n’était plus justifiée au vu de ces nouveaux éléments», a fait savoir le ministère de la Santé dans un communiqué, qui a bien rappelé que cette décision répond à tous les impératifs de sécurité sanitaire.

Pour rappel, de 1983 à 2016, les hommes homosexuels avaient interdiction de donner leur sang, étant considérés comme «à risque» en raison du taux d’incidence élevé du VIH au sein de cette population. Cette possibilité leur a été ouverte en 2016, mais avec l’obligation d’observer une période d’abstinence sexuelle d’un an. Cette période a été abaissée à quatre mois en 2019. En comparaison, les personnes hétérosexuelles se voient refuser le don du sang si elles ont eu plus d’un partenaire sexuel au cours des quatre derniers mois.