Sondage : 4 Français sur 10 favorables à l’indépendance de la Corse

Des Français prêts à aller plus loin sur le statut de la Corse. Au lendemain de l’annonce faite par Gérald Darmanin, qui a affirmé mardi soir que le gouvernement était disposé «à aller jusqu’à l’autonomie» de la Corse, un sondage CSA pour CNEWS révèle, ce mercredi 16 mars, que 4 Français sur 10 (42 %) sont même favorables à l’indépendance de l'île.

Alors que le ministre de l’Intérieur entame une visite de deux jours sur place, et que la situation sécuritaire est loin d'être apaisée après l'agression d'Yvan Colonna, ce chiffre pourrait faire grand bruit.

Dans le détail, 27 % des personnes interrogées se disent ainsi «plutôt pour» une indépendance de la Corse, lorsque 15 % indiquent être «totalement pour». Concrètement, une indépendance de l’île signerait une autogestion de fait, comme n'importe quel autre pays, là où l’autonomie permettrait à l’État français de conserver certains droits.

A l'inverse, 57 % des sondés sont contre une indépendance de l'île de Beauté (36 % «plutôt contre» ; 21 % «totalement contre»). A noter qu'1 % des sondés ne se prononcent pas.

Les jeunes les plus favorables à l'indépendance

Parmi les personnes sondées, les jeunes entre 18 et 24 ans sont les plus en accord avec une indépendance de la Corse, à hauteur de 47%. Cette tranche d’âge est suivie par celle des 65 ans et plus. En effet, 45% des seniors verraient d’un bon œil la scission de la France avec la Corse.

Concernant le profil sociologique des personnes interrogées, les CSP+ se disent à 44 % «pour» cette indépendance, à comparer aux 38 % des CSP- et aux 44 % d'inactifs.

La gauche et la droite radicale sur la même ligne

L’avis des sondés varie aussi en fonction de leur sensibilité politique. En effet, 61% des sympathisants de gauche interrogés seraient contre l’indépendance de la Corse. L’écart est plus serré à droite avec 52% des Français interrogés qui seraient contre cette émancipation de l’île de Beauté.

Les extrêmes seraient néanmoins attirés dans la même direction. En effet, 53% des Français de gauche radicale ont répondu positivement à la question «Êtes-vous pour ou contre l’indépendance en Corse». Ceux d’extrême droite, bien qu’éloignés idéologiquement, seraient, pour une fois, assez proches, à hauteur de 51%.

Les sympathisants du parti Reconquête d’Eric Zemmour se positionnent pour à 55%. De l’autre côté de l’échiquier politique, 70% des socialistes sont contre, 71% du côté des Verts.

L’agression d’Yvan Colonna en prison le 2 mars dernier semble avoir éveillé des centaines de Corses qui réclament désormais «la vérité et la justice pour Yvan».

En effet, certains estimeraient que l’Etat français serait responsable de la situation. La demande de son retour dans une prison corse, plutôt qu’en métropole, a également été exigée.

Un contexte de tension marqué aussi par la menace d'une résurgence du Front de libération nationale de la Corse (FLNC) ce mercredi qui, dans un communiqué à Corse-Matin, a menacé de reprendre la lutte, devant «le déni méprisant» de l'Etat face aux aspirations du peuple corse.

Certains candidats à la présidentielle, ont également pointé du doigt la réaction tardive et parfois disproportionnée du gouvernement face à une crise qui couvait depuis longtemps.

Sondage effectué par questionnaire auto-administré en ligne, les 15 et 16 mars 2022, sur un échantillon de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus.