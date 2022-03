Emmanuel Macron veut transformer Pôle emploi en «France Travail»

Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi son souhait, s'il est réélu en avril prochain, de transformer Pôle emploi en «France Travail».

«Je suis volontariste mais réaliste», tels ont été les mots du «candidat Macron» lors de sa conférence de presse à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, où il a dévoilé son programme pour la présidentielle 2022.

«Nous devons travailler plus. Pour cela il y a deux leviers : le plein-emploi et la réforme des retraites», a martelé le président sortant devant une foule de journalistes.

Pour le plein-emploi, «nous poursuivrons les réformes du marché du travail en continuant à simplifier et déconcentrer le dialogue social et à donner de la visibilité aux employeurs comme aux salariés», a déclaré Emmanuel Macron.

«Nous continuerons les réformes de l’assurance chômage pour l’adapter à la conjoncture avec un système simple : à chaque fois que la conjoncture s’améliore, on doit avoir des règles qui incitent encore au retour à l’emploi», a annoncé le chef de l’Etat.

Parmi ses propositions dédiées à l’emploi, Emmanuel Macron souhaite transformer Pôle emploi en «France travail». «C’est un changement profond», a indiqué le président sortant. «L’idée est sur la base de ce que le gouvernement a lancé ces dernières années avec un service publique d’insertion à l’emploi», a-t-il ajouté.

L'objectif est ainsi de «réussir à l’échelle d’un territoire, de mettre en commun tous les savoir-faire et les compétences, celle de Pôle emploi, celle de nos régions, de nos départements, des communes, des missions locales» (bilan de compétence, formations, retour au travail, ndlr), a-t-il expliqué.

Cela se fera via la mise en place d'un guichet unique, «un lieu qui accompagne toutes celles et ceux qui ont vocation à revenir à l’emploi de manière beaucoup plus simple et où toutes les compétences autour de la table».

Pour Emmanuel Macron, «cette réforme de France Travail est un élément clé pour gagner en efficacité et permettre le plein-emploi».