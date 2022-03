Guerre en Ukraine: «Vladimir Poutine a commis des crimes de guerre», affirme Bruno Retailleau

Vladimir Poutine est-il un criminel de guerre ? Interrogé par Laurence Ferrari à ce sujet sur le plateau de la matinale de CNEWS, Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, s’est exprimé à ce sujet.

«Quand on bombarde des convois de civil, quand on bombarde des hôpitaux, quand on bombarde des maternités, quand on bombarde un théâtre dramatique où se trouve un millier de civils, alors oui ce sont des crimes de guerre», a précisé le président du groupe LR au Sénat.

« Maintenant, je pense que personne n’a d’intérêt à voir une escalade sur le plan verbal. Pourquoi ? Parce que j’espère que cette guerre pourra se terminer par la paix. Et à ce moment, nous devrons parler», a ajouté Bruno Retailleau.

Selon Bruno Retailleau, l’Europe et les Américains devront échanger avec Vladimir Poutine, même si pour lui, ce dernier a commis des atrocités. «Et nous devrons parler aussi avec Vladimir Poutine. Durant la Guerre froide, les Américains, les Français, alors que des dirigeants avaient commis les pires crimes y compris des génocides ont dû échanger et il y a toujours eu un canal diplomatique», a développé le sénateur des LR.