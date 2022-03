Pouvoir d’achat : quelles sont les propositions des candidats à la Présidentielle ?

Alors que le pouvoir d’achat constitue la première préoccupation des Français, les candidats à l’élection présidentielle ont présenté, chacun, leurs solutions à ce sujet. Voici les propositions pour le pouvoir d’achat des douze prétendants à la fonction suprême.

Nathalie Arthaud (LO)

La candidate de Lutte Ouvrière (LO) propose une augmentation générale des salaires de base pour qu’aucun salaire, aucune pension de retraite, aucune allocation ne soit au-dessous de 2.000 euros. «Au-dessous de cette somme, on ne peut pas faire face au coût de la vie», estime-t-elle.

«L’inflation redevient un problème très sérieux parce que, tôt ou tard, la flambée des prix de l’énergie, du transport et des céréales finira par se répercuter sur tous les prix, à commencer par ceux des produits alimentaires. Il faut que les salaires, les pensions et les allocations augmentent au rythme des hausses que l’on mesure en faisant le plein d’essence et en remplissant son caddie», détaille-t-elle dans son programme.

Fabien Roussel (PCF)

Fabien Roussel aborde, lui aussi, dans son programme l’augmentation des salaires. Parmi ses propositions, le candidat communiste compte augmenter le smic horaire pour atteindre 1.500 euros net contre 1.250 euros actuellement sur une base de 35 heures. S’il est élu, il promet aussi d’augmenter de 30% les salaires de la fonction publique.

Fabien Roussel souhaite également garantir la pension retraite à 1.200 euros et rétablir la demi-part fiscale des veuves et veufs. Une autre mesure qui figure dans le programme du candidat consisterait à instaurer un revenu étudiant de 850 euros par mois pour mettre fin au salariat étudiant qui représente la première cause d’échec à l’université.

Enfin, Fabien Roussel mise également sur l’abaissement de la TVA sur les prix du gaz, de l'électricité pour réduire la facture de 30%.

Emmanuel Macron (LREM)

Le président sortant promet le versement «à la source» du RSA, des APL, des allocations familiales ou encore de la prime d'activité. Cette réforme qui toucherait environ 20 millions de personnes, présenterait un moyen de lutter contre le non-recours et contre la fraude. Emmanuel Macron souhaite également que tous les travailleurs aient accès au compte épargne temps (CET) et le conservent en changeant d'entreprise.

S’il est réélu, l’actuel chef de l’Etat souhaite augmenter de «50% l'allocation de soutien pour les mères célibataires», de 116 à 174 euros par enfant, et créer un «droit à la garde d'enfants opposable». Il indique aussi vouloir alléger les droits de succession et baisser les charges pour les indépendants, d'un montant équivalant à 550 euros par an pour une personne au smic. Concernant la prime Macron, mise en place en 2021, celle-ci pourrait atteindre 3.000 euros.

Jean Lassalle (RESISTONS)

Candidat pour la troisième fois consécutive, le député des Pyrénées-Atlantiques souhaite, pour sa part, revaloriser le smic à 1.400 euros net par mois et baisser la TVA sur les hydrocarbures à 5,5%, contre 20% actuellement, comme l’indique son programme.

Marine Le Pen (RN)

Plutôt que valoriser le smic, la candidate du Rassemblement National mise sur l’augmentation générale des salaires. Elle permettra également aux entreprises de réhausser les salaires de 10% (soit jusqu’à trois smic) en exonérant cette augmentation de cotisations patronales.

Concernant les personnes âgées touchant le minimum vieillesse, celles-ci verront leur allocation passer à 1.000 euros par mois. Comme Jean Lassalle et Fabien Roussel, Marine Le Pen propose aussi de baisser la TVA à 5,5% pour les produits énergétiques en tant que biens de première nécessité et supprimer la redevance audiovisuelle.

Éric Zemmour (REconquête)

À travers sa candidature, Éric Zemmour souhaite redonner du pouvoir d’achat aux Français en réduisant les impôts. Le candidat de Reconquête! suit les pas de Marine Le Pen et Emmanuel Macron et compte supprimer la redevance audiovisuelle.

Le candidat de Reconquête souhaite également baisser la Contribution Sociale Généralisée (CSG) pour les revenus allant du smic jusqu’à 2.000 euros par mois. Cette baisse permettrait d’augmenter les salaires des plus modestes. Reste la question du financement de cette mesure, laquelle pourra se faire, a-t-il dit, «par la suppression des aides sociales non contributives pour les étrangers extra-européens (allocations familiales, RSA, aides au logement, minimum vieillesse…)», détaille-t-il dans son programme.

Éric Zemmour propose aussi d’exonérer les heures supplémentaires d’impôts et de charges sociales, imposer aux entreprises de rembourser à hauteur de 50% les frais des carburants de leurs personnels pour leur trajet domicile-travail dans la limite de 40 euros par mois et revenir à l’universalité des allocations familiales.

Jean-Luc Mélenchon (LFI)

Pour alléger le porte-monnaie des Français, l’Insoumis Jean-Luc Mélenchon envisage d’agir sur les prix en encadrant ceux des produits alimentaires de première nécessité.

Les protections périodiques seront gratuites et les frais bancaires seront plafonnés. Le candidat de «l’Union Populaire pour l'avenir en commun» prévoit de bloquer les prix du carburant et annuler les hausses du tarif de gaz.

Jean-Luc Mélenchon s’est positionné en faveur de l’augmentation du smic à 1.400 euros net par mois. S’il est élu, les pensions pour une carrière complète seront portées «à minima» au niveau du smic.

Anne Hidalgo (PS)

La candidate PS fait de la revalorisation du travail et du minimum vieillesse l’une de ses priorités. Pour cela, Anne Hidalgo envisage d’augmenter le smic de 15%, soit 200 euros net par mois et le minimum vieillesse à 1.000 euros net par mois contre 907 euros actuellement.

En cas de flambée de prix à la pompe, l'actuelle maire de Paris propose de baisser la TVA sur le gaz, l’électricité et le carburant.

Yannick Jadot (EELV)

Pour sa part, l’écologiste Yannick Jadot souhaite augmenter le smic de 10% afin d’atteindre 1.500 euros net par mois et revaloriser l’ensemble des métiers du médico-social, de l’éducation populaire et du travail social. Le montant des retraites sera fixé à 1.200 euros par mois.

Yannick Jadot envisage également de baisser la TVA à 5.5% pour les transports collectifs et services de réparation et la réduire à néant pour l’alimentation biologique. Le candidat EELV souhaite que l’allocation familiale de 70 euros par enfants soit distribuée à compter du premier nouveau-né.

Valérie Pécresse (LR)

La candidate LR a mis en avant dans son programme la question du pouvoir d’achat. Elle suit le concept de «travailler plus pour gagner plus». Pour cela, la présidente de la région Île-de-France envisage d’augmenter de 10% en cinq ans le salaire des Français touchant moins de 2.800 euros par mois, défiscaliser les heures supplémentaire et permettre aux salariés de convertir leur RTT en salaire. Valérie Pécresse promet également de valoriser à hauteur du smic net par mois une carrière complète.

Sur le plan énergétique, la candidate des Républicains, comme d’autres candidats, propose l’abaissement de la TVA sur l’électricité de 20 à 5% et l’indexation de manière automatique les indemnités de frais kilométrique sur les prix des carburants, et ce en supprimant le plafond de distance entre le domicile et le travail.

Valérie Pécresse souhaite aussi augmenter de 15% les allocations familiales pour les familles ayant deux ou trois enfants et défiscaliser les pensions alimentaires pour les mères seules.

Philippe Poutou (NPA)

Pour donner un coup de pouce au pouvoir d’achat des Français, le candidat du Nouveau Parti anticapitaliste estime qu’il est nécessaire d’augmenter tous les salaires de 400 euros tout en fixant le salaire minimum à 1.800 euros net par mois.

Par ailleurs, Philippe Poutou souhaite indexer les salaires sur les prix dans le secteur privée comme dans le public, comme le signale dans son programme.

Nicolas Dupont-Aignan (DLF)

Augmenter les salaires de 8% «pour tous les salariés jusqu’à trois smic» et réduire les charges salariales, c’est en tout cas ce que propose le président de Debout la France.

Pour financer sa mesure, estimée à 20 milliards d’euros, Nicolas Dupont-Aignan procèdera à la «suppression des millions de fausses cartes vitales».