Présidentielle 2022 : que ferait Emmanuel Macron s'il n'était pas réélu ?

Et s'il ne l'emportait pas en avril prochain ? Lors de la présentation de son programme, ce jeudi 17 mars, Emmanuel Macron a été interrogé sur son avenir en cas de défaite à la présidentielle.

«Vous faites-quoi si vous perdez ? [...] Est-ce que vous pourriez arrêter la politique ?», a lancé une journaliste de Quotidien au président candidat, pour le moment largement en tête dans les intentions de vote.

Excellente question à Emmanuel #Macron de la camarade @sophiedupont_ de @Qofficiel : « vous faites quoi si vous perdez » ?





« C'est pas une coquetterie de vous dire que je ne me suis pas vraiment intimement posé la question. »

«Ce n’est pas une coquetterie de vous dire que je ne me suis pas vraiment, intimement, posé la question», a dans un premier temps répondu Emmanuel Macron, qui se focalise sur sa campagne et sa potentielle réélection.

«Je me suis posé la question importante de savoir ce que je voulais vraiment faire pour les cinq ans qui viennent […] C’est un mandat suffisamment exigeant pour se dire "on doit faire différemment", [...] "comment réussir ce sur quoi on a échouer ?" […] Ne pas lâcher, pas s’habituer, pas s’endormir, pas s’asseoir.»

Néanmoins, le chef de l'Etat a esquissé la forme que prendraient ses premiers jours loin de l'Elysée. «Je reviendrai libre, je me donnerai d’abord aux miens, et je prendrai le temps de réfléchir à la question», a-t-il assuré.

En conclusion, Emmanuel Macron a cité son «amie» Angela Merkel. Il a expliqué que l'ancienne chancelière allemande, qui a quitté le pouvoir l'an dernier, «a eu une approche sage. Elle a dit "je vais faire pendant 4-6 mois complètement autre chose, arrêter, réfléchir". Je pense que c’est ce qu’il faut faire quand on quitte ses fonctions, ne pas s’engager à dire qu’on ne fera plus jamais, ou qu’on fera ceci ou cela.»