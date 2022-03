Yannick Jadot envisage de raccourcir les vacances scolaires s'il est élu

Il est le premier candidat à porter cette idée. Yannick Jadot, qui représente Europe Ecologie les Verts (EELV) à l'élection présidentielle, envisage de raccourcir les vacances scolaires.

«Je n'exclus pas de réduire leur durée, notamment celle des vacances d'été», a-t-il déclaré dans les colonnes de La Croix. «Tous les pays qui obtiennent de meilleurs résultats scolaires que nous ont moins de congés scolaires.»

Les écoliers français bénéficient de seize semaines de vacances en moyenne. A titre de comparaison, les Allemands, dont le niveau scolaire est supérieur à celui des Français selon le classement international Pisa, n'en ont que treize.

Yannick Jadot entend surtout ajouter des cours de «savoirs pratiques», comme la cuisine ou le jardinage. «Il ne s'agit pas de réduire la part des savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter), mais de mieux les répartir sur un temps scolaire annuel plus étendu», a précisé l'eurodéputé. Au niveau de l'enseignement secondaire, Yannick Jadot prévoit de «réintroduire les maths» dans le tronc commun en Première et en Terminale.

Moins de notes à l'école

Le candidat écologiste a également dénoncé la «notation permanente» en vigueur à l'école. Il estime qu'«on sanctionne plus qu'on ne valorise l'acquisition des savoirs», et que le lycée est devenu «une machine à préselectionner des jeunes gens qui le plus souvent ne savent pas encore ce qu'ils ont envie de faire dans la vie».

Enfin, Yannick Jadot souhaite recruter 65.000 professeurs supplémentaires. Il promet aussi 20% d'augmentation salariale aux enseignants. Ces deux mesures seront financées par le rétablissement de l'Impôt sur la fortune (ISF) réformé par Emmanuel Macron, qui s'applique aux 1% de Français les plus riches.