Île-de-France : 110 millions d'euros bientôt trouvés pour sauver les transports en commun ?

Alors que les transports en commun franciliens accusent un manque à gagner historique, la présidente de la région et d'Ile-de-France Mobilités (IDFM), Valérie Pécresse, a décidé de vendre l'un de ses biens immobiliers, un immeuble situé quai des Grands Augustins (6e) et estimé à 110 millions d'euros.

Un bien d'exception, entre la place Saint-Michel et le Pont-Neuf et face à l'Ile de la Cité, qui a longtemps été occupé par la RATP, avant que la Régie autonome des transports parisiens ne déménage en 2000 à la «Maison de la RATP», quai de la Rapée (12e). Sauf qu'il n'a désormais, comme le souligne IDFM, «plus aucune utilité pour les activités» du groupe.

Un prix plancher à 110 millions d'euros

De fait, il abrite aujourd'hui le groupe spécialisé dans le logement touristique Citadines, qui y a installé une résidence hôtelière composée d’une centaine d’appartements, de 23 places de stationnement et de salles collectives. Locataire, la société – qui dépend du groupe français Accor – a signé un bail jusqu'au 28 février 2027.

Actée lors du conseil d’administration d'IDFM au mois de février, la vente de ce bien devrait au moins rapporter 110 millions d'euros à Ile-de-France Mobilités, alors qu'«une procédure d’appel à candidatures» puis «d'appel d’offres» a été lancée. Ainsi «vendu occupé» – c'est-à-dire avec l'assurance pour l'acheteur de percevoir immédiatement un loyer –, l'immeuble pourrait attirer de grands investisseurs.

Pour IDFM, il s'agit avant tout «de préserver les intérêts» du groupe, «en vendant le bien au meilleur prix à travers une mise en concurrence». Concrètement, l'immeuble pourrait en effet se vendre beaucoup plus cher, sachant que l'estimation de 110 millions d'euros correspond à l'équivalent d'une quarantaine d'années de loyers.

Et si personne ne venait à se présenter avec une telle somme en poche ? «Nous avons la possibilité de stopper et différer la procédure à un moment plus opportun», assure-t-on chez IDFM, qui se réserve de faire machine arrière en cas de «non obtention du prix attendu faute de concurrence» ou «compte tenu du contexte économique».

Des programmes d'investissements à assurer

Une somme très attendue par le groupe, qui ne voudrait pas se trouver dans l'incapacité de financer ses grands projets à venir. A la fin de l'année 2020, Valérie Pécresse avait réclamé 2,3 milliards d'euros d'aides à l'Etat, puis 1,3 milliard d'euros un an plus tard. Mais n'avait obtenu que 1,16 milliard d'euros en 2020 et 800 millions d'euros en 2021.

De fait, IDFM entend «poursuivre ses programmes d’investissements pour continuer à améliorer la qualité de service sur l’ensemble de son réseau», avec l'achat de «nouveaux trains et RER», de «nouveaux métros», et la poursuite de la politique de transition énergétique, notamment entamée pour décarboner le réseau de bus.