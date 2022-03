Rétromobile : Une incroyable collection de Ferrari aux enchères pour l'ouverture du salon

La traditionnelle vente aux enchères ouvrant le salon Rétromobile aura une saveur particulière, ce vendredi 18 mars, avec une collection de Ferrari incroyable proposée aux amateurs.

Au total, 170 voitures et 30 motos seront mises en vente par la maison de ventes Artcurial Motorcars sur deux jours, mais les lots 161 à 168 seront parmi les plus suivis. Ils concernent la succession de Maître Etienne Léandri, un avocat monégasque passionné de belles italiennes.

Surnommé «L'avocat aux Ferrari», l'homme décédé en 2020 a toujours entretenu une relation spéciale avec la marque au cheval cabrée. Gabriel Cavallari, un célèbre concessionnaire de la région, avait d'ailleurs pris l'habitude de lui réserver chaque nouveau modèle exclusif, et notamment toutes les supercars de la marque.

Un très faible kilométrage

Au fil du temps, cet amateur particulièrement soigné a réussi à conserver les plus belles, et huit véhicules de son garage seront proposés à la vente. Parmi eux, quatre sont de véritables supercars, au sens le plus noble du terme : une F40 (acquise en 1989), une F50 (1992), une Enzo (2002) et une LaFerrari (2013). Toutes ces voitures sont dans un état exceptionnel de conservation car si le collectionneur aimait les conduire, il adorait les admirer. Elles étaient ainsi garées dans un garage sécurisé situé juste sous son étude d'avocat, à l'abri des éléments et de la lumière.

Elles n'ont ainsi jamais roulé sous la pluie et la plus «kilométrée» de sa collection est la F40, qui totalise 13.000 kilomètres. Pour les autres, c'est encore plus impressionnant puisque la F40 a parcouru 1.350 km, l'Enzo 6.500 km et la LaFerrari seulement 952. Avant de se lancer sur les routes ou sur circuits, les futurs acquéreurs des ces incroyables supercars de première main sont donc invités à les faire réviser de manière poussée.

Mais pour repartir avec ces bolides, ils faudra y mettre le prix puisque leur état et leur rareté en font des objets d'exception. La Ferrari F40 est ainsi évaluée entre 1.300.000 et 1.600.000 euros, la F50 entre 2.700.000 et 3.500.000 euros, l'Enzo entre 2.200.000 et 2.800.000 euros, et enfin, la LaFerrari, un bijou technologique fabriquée à 500 exemplaires, vaut entre 2.200.000 et 2.800.000 euros. Une sacrée somme au total, certes, mais qui représente tellement d'émotions pour des générations entières de fans du «cavallino rampante».

Vente aux enchères Rétromobile 2022 par Artcurial Motors, vendredi 18 mars et samedi 19, à 15h