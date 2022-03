Meeting d'Eric Zemmour à Metz : deux jeunes responsables de «Reconquête» insultés et menacés (vidéo)

Des images violentes. Après le meeting d'Eric Zemmour à Metz, vendredi 18 mars, deux jeunes responsables de son parti Reconquête ont été violemment pris à partie par une dizaine d'individus les insultant et les menaçant. Au lendemain des faits, la scène filmée, faisait le tour des réseaux sociaux.

Stanislas Rigault, patron de Génération Z, la jeune garde du parti, et Dénis Cieslik, en charge des parrainages et porte-parole, se trouvaient ainsi en gare de Metz, lorsqu'une dizaine de jeunes les ont agressés verbalement, les traitant de «fils de pute» ou encore de «sale PD», selon une vidéo relayée notamment par Jules Torres, journaliste politique à Valeurs Actuelles.

Dénis Cieslik lui-même a confirmé les faits en diffusant les images sur son compte Twitter dans un message publié cette nuit. «Aujourd’hui, avec Stanislas Rigault, nous avons été insultés par de la racaille de banlieue. C’est le quotidien de nombreux Français, et de beaucoup de militants. Le résultat de quarante ans d’immigration et de laxisme. Il nous reste vingt-deux jours pour changer ça. Vite, Zemmour», a-t-il écrit.

Aujourd’hui, avec @stanislasrig, nous avons été insultés par de la racaille de banlieue. C’est le quotidien de nombreux français, et de beaucoup de militants. Le résultat de 40 ans d’immigration et de laxisme. Il nous reste 22 jours pour changer ça. Vite, Zemmour.#zemmour2022 https://t.co/lLsJpjZOfK — Dénis Cieslik (@DenisCieslik) March 19, 2022

Si Eric Zemmour n'avait pas officiellement réagi samedi en milieu de matinée, il avait la veille, durant son discours à Metz, notamment lancé à la foule de 4.000 fidèles rassemblés devant lui, avoir «toujours pensé que notre urgence était de mettre fin à l’immigration et de rétablir la sécurité dans nos rues.»

Ce samedi matin, Stanislas Rigault n'avait pas non plus réagi officiellement à l'affaire. Le jeune responsable de Génération Z avait toutefois relayé sur son compte Twitter une autre vidéo sur laquelle on peut voir un jeune couple également agressé par une bande de plusieurs individus. Rien ne permettait toutefois d'établir un quelconque lien entre ces autres images et celles de l'agression des deux jeunes responsables de Reconquête.