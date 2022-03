«Rien ne me ferait plus horreur» : Leïla Slimani répond à Valérie Pécresse, qui a évoqué son nom pour rejoindre son gouvernement

Une réponse claire, nette et précise. Ce samedi 19 mars, Leïla Slimani a répondu à la déclaration de Valérie Pécresse, qui a évoqué son nom pour intégrer son futur gouvernement comme potentielle ministre de la Francophonie.

«Je trouve ça très inélégant. Rien ne me ferait plus horreur !», a déclaré l'autrice, contactée par France Televisions. Puis d'ajouter néanmoins : «Ceci dit, ça ferait une belle idée de roman!». Un peu plus tôt, Valérie Pécresse répondait à une question sur les potentiels membres de son gouvernement, et avait également évoqué le judoka Teddy Riner.

«J'ai pas mal d'idées, j'aimerais voir rentrer le Général Pierre de Villiers à la Défense, Teddy Riner à la Jeunesse, Leïla Slimani à la Francophonie. Je pense qu'un certain nombre de ces personnalités, par leur rayonnement, par leur connaissance des Français et de leurs portefeuilles ministériels seraient des compétences extrêmement précieuses pour un gouvernement que je veux former le plus largement possible, pour redonner sa souveraineté militaire à la France, pour redonner espoir à notre jeunesse et pour faire du Français la grande cause du quinquennat», a déclaré la candidate des Républicains.

Interrogé par l'AFP, l'ancien chef d'état-major des armées Pierre de Villiers a confirmé ne pas avoir été mis au courant de cette déclaration, ajoutant : «Je ne serai pas son ministre de la Défense».

Son frère, Philippe de Villiers, fondateur du Puy du Fou et soutien d'Eric Zemmour, a réagi sur Twitter, en dénonçant des «procédés déloyaux de voyous».

Valérie #Pecresse vient d'annoncer le nom du général de Villiers dans son gouvernement putatif. Elle n'a même pas pris la peine de l'appeler auparavant. Procédés déloyaux de voyous que d'annoncer des noms qui n'ont même pas été approchés. — Philippe de Villiers (@PhdeVilliers) March 19, 2022

Toujours selon France Info, Teddy Riner se serait quant à lui contenté de répondre avec un émoji hilare.