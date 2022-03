Guerre en Ukraine : comment se passe l'accueil des réfugiés au «lieu d'accueil unique» porte de Versailles ?

Devenu le «hub» faisant office de «lieu d'accueil unique», selon les mots de la ministre chargée de la Citoyenneté Marlène Schiappa, le pavillon 2.1 du Parc des expositions de la porte de Versailles (15e) accueille désormais les réfugiés Ukrainiens qui arrivent en France.

Il remplace ainsi le centre d'accueil ouvert initialement rue des Cheminots (18e), devenu trop petit, ainsi que le Paris Event Centre de la porte la Chapelle (19e), géré par GL Events et obligé de revenir à des activités professionnelles. Là, dans un hall de 5.000 m2, les Ukrainiens pourront se poser, manger, bénéficier d'un accompagnement administratif voire être hébergés pour la nuit.

Pour faire face au nombre toujours plus important de réfugiés ukrainiens arrivant à Paris, – «plus d'un millier d'arrivées par jour, contre environ 350» au début de la guerre en Ukraine, selon le premier adjoint à la mairie de Paris Emmanuel Grégoire – 500 lits ont en effet été installés sur place.

La semaine dernière déjà, le gymnase de la rue de Bercy, près de la Gare de Lyon (12e) – ouvert uniquement de jour pour aiguiller les Ukrainiens en partance vers l'Espagne et le Portugal – avait dû en urgence ouvrir pour la nuit, alors que le gymnase Paradis – ouvert près de la Gare de l'Est (10e) – n'avait pu accueillir tout le monde.

Débloquer et Activer ses droits

Porte de Versailles, une antenne de l’Office français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) et une autre du Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) ont été installées, notamment pour débloquer et activer les aides offertes par la France pour les réfugiés, qu'ils soient demandeurs d'asile ou non.

«Qu’ils soient citoyens ukrainiens, résidents en Ukraine ou réfugiés dans ce pays, tous pourront, à terme, bénéficier du droit à la protection temporaire mise en place pour la première fois dans les pays de l’Union européenne à l’occasion de la guerre en Ukraine, qui leur permettra de rester un an, voire plus, sur le territoire français», explique la municipalité parisienne.

Pour cela, les personnes reçues passeront un entretien administratif avec France Terre d'Asile (FTDA), qui gère le site. De la nourriture et des boissons leur sont fournies par l’Armée du Salut et la Ville de Paris, tandis qu'une permanence du Samu social et une autre de la Protection maternelle infantile (PMI) seront également assurées.