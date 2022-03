Logement : quelles sont les propositions des candidats à la présidentielle ?

Au premier poste de dépenses des Français, le logement n’est pourtant pas au cœur des débats de la présidentielle. Dans leurs programmes, les candidats n’omettent pas pour autant d’évoquer leurs intentions dans ce domaine crucial.

Le 2 février, la Fondation Abbé-Pierre (FAP) publiait son rapport annuel sur le mal-logement. La FAP pointait ainsi du doigt Emmanuel Macron et les «responsables politiques» dans leur ensemble pour ne pas saisir le sujet à bras-le-corps.

En effet, la dépense pour le logement représente 21% du budget des ménages en 2020, selon l’Insee.

Emmanuel Macron

Le président sortant est accusé de ne pas avoir fait du Logement une priorité. Il y a notamment eu beaucoup de changement de ministres délégués à ce sujet.

La construction de logements, en baisse régulière sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, a commencé à rebondir en 2021, après le coup d'arrêt des confinements dus au Covid-19 en 2020.

La loi Elan, votée en 2018 pour simplifier les normes d'urbanisme et améliorer l'accès au logement, n'a pas encore eu les effets attendus.

Lors de la présentation de son programme, le candidat de la République en marche (LREM) a annoncé qu’il souhaitait rénover 700.000 logements par an.

Il souhaite également construire plus de logements dans «les zones tendues». Le chef de file de LREM veut faciliter l’accès au logement pour les jeunes et les actifs en mobilité.

Marine Le Pen

La candidate du Rassemblement national (RN) veut mettre en place une «priorité nationale» des logements sociaux et étudiants pour les Français. Elle souhaite organiser un referendum afin d’inscrire ce concept dans la constitution.

En ce sens, elle propose de construire 100.000 logements sociaux par an, dont 20.000 à destination des étudiants et jeunes travailleurs.

La candidate d’extrême droite entend repeupler les villages et petites villes en louant des biens acquis par l’Etat. Elle prévoit également de faciliter l’accès à la propriété.

Éric Zemmour

Le candidat de Reconquête entend supprimer les frais de notaire pour les jeunes dont c’est le premier achat.

Le polémiste souhaite accorder la priorité des logements sociaux aux mères célibataires françaises et aux Français qui ont un emploi. Il compte également les interdire à ceux qui ont été condamnés par la justice.

Eric Zemmour a également annoncé son intention de supprimer la loi SRU (solidarité et renouvellement urbain), qui oblige les communes à disposer d’au moins 25% de logements sociaux. Mais également la loi Dalo (droit au logement opposable), qui légifère sur le droit de disposer d’un logement décent et indépendant aux personnes qui ne peuvent «accéder avec leurs moyens à un tel logement ou s’y maintenir», comme le rappelle le site du gouvernement.

Valérie Pécresse

La présidente de la Région Île-de-France veut mettre en place des prêts à taux zéro pour tous les premiers acquéreurs.

La candidate LR veut une décentralisation en matière de politique du logement et souhaite la construction de 125.000 logements sociaux par an. De même, elle envisage de plafonner à 30% leur proportion dans les communes. Avec cette mesure, elle annonce vouloir «éradiquer en 10 ans les ghettos».

La cheffe de file LR veut interdire aux personnes condamnées pour trafics ou violences l’accès à ces logements sociaux.

Fabien Roussel

Le candidat communiste prévoit de doubler durant son mandat le parc des logements réservés aux étudiants pour atteindre 350.000 logements en 5 ans. Fabien Roussel souhaite que plus de foyers soient construits pour les travailleurs.

Il compte également renforcer les sanctions contre les communes qui ne respectent pas le minimum de 25% de logements sociaux et augmenter leur construction en zone rurale. Il souhaite d’ailleurs que 30% de ces derniers soient construits en zones urbaines et prévoit d’en bâtir 200.000 par an.

Fabien Roussel a aussi annoncé son intention d’abroger la loi Elan, votée en 2018 pour simplifier les normes d'urbanisme et améliorer l'accès au logement.

Comme la plupart des candidats de la gauche, il veut encadrer les loyers.

Yannick Jadot

Le candidat écologiste souhaite allouer une enveloppe de 10 milliards d’euros pour rénover les logements. Afin de favoriser le pouvoir d’achat, il veut réduire la facture énergétique des logements. Toujours avec le même objectif, il envisage d’encadrer les loyers.

Pour aider les locataires, l’écologiste prévoit de mettre en place une garantie universelle des loyers qui remplacerait les cautions. Elle serait financée à part égale par l’Etat et les propriétaires.

Afin d’éviter «d’artificialiser» de nouvelles terres, Yannick Jadot envisage de transformer les bureaux en logements.

Il souhaite la construction de 700.000 logements sociaux en 5 ans et porter leur part de 25 à 30%.

Jean-Luc Mélenchon

Le chef de file de la France Insoumise (LFI) prévoit, lui, de construire 200.000 logements écologiques par an et de refaire l’isolation de 700.000 logements par an. Comme la plupart des candidats de la gauche, il milite pour un encadrement des loyers et même un blocage des montants à Paris.

Par ailleurs, il maintient son objectif de zéro sans-abri d’ici à 2027. En ce sens, le candidat de LFI veut interdire les expulsions des locataires sans une solution de relogement public.

Pour mener à bien ces mesures, Jean-Luc Mélenchon a évoqué une enveloppe de 3.7 milliards d’euros.

Anne Hidalgo

La candidate socialiste propose la construction de 150.000 logements sociaux, dont 50.000 «très sociaux», à loyer très bas. Elle a également l’intention d’encadrer les loyers.

La maire de Paris souhaite aussi rénover 760.000 logements par an. Pour les foyers modestes, elle veut créer une nouvelle allocation logement.

Philippe Poutou

Le candidat du Nouveau parti anticapitaliste veut «faire un service public du logement», a-t-il affirmé mardi 15 mars devant l’Association des maires de France.

Le leader du NPA voudrait que le logement soit mené par une politique publique «maîtrisée par les collectivités locales», a rapporté Paris-Normandie. Il souhaite que l’Etat, et non le privé, s’occupe du «bâti foncier».

Philippe Poutou souhaite que la loi de réquisition des logements vacants soit véritablement appliquée.

Nicolas Dupont-Aignan

Le chef de Debout la France veut multiplier par 2 le nombre de nouveaux propriétaires chaque année. Pour cela, il compte diminuer la fiscalité sur l’immobilier.

Concernant les locataires, il a pour ambition de créer un contrat-accession qui leur permettrait d’avoir une option d’achat du logement au bout de dix ans, avec les loyers comme remboursement anticipé.

Pour les étudiants, le candidat souhaite appliquer des loyers bas dans les grandes villes.

Nicolas Dupont-Aignan voudrait aussi que les logements sociaux soient directement gérés par les mairies, sans passer par les bailleurs.

Jean Lassalle

Le candidat de Résistons! veut restructurer la politique sur le logement et stopper la hausse des prix.

Jean Lassalle veut faire respecter le quota de logements sociaux dans les communes afin de favoriser la mixité sociale.

Concernant les étudiants, il veut développer les logements intergénérationnels avec des loyers à bas coûts, mais aussi augmenter les allocations personnalisées au logement (APL).

Enfin, le chef de fil de Résistons! vise l’objectif de zéro sans-abri avec un toit pour chacun.

Nathalie Arthaud

La candidate de Lutte ouvrière (LO) veut que la construction de logements sociaux soit prise en main par l’Etat, «sans passer par les capitalistes du bâtiment».

Elle souhaite également un encadrement des loyers pour qu’ils soient accessibles aux classes populaires. Des comités locaux seraient charger de veiller sur cette mesure.

La trotskiste milite pour l’application de la loi sur les réquisitions d’appartements ou de bureaux aux «grands groupes qui spéculent sur l’immobilier» pour en faire des logements sociaux ou pour les sans-abri.