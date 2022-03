Marche pour la 6e République : Jean-Luc Mélenchon promet en cas de victoire «le décret sur l'augmentation du SMIC à 1.400 euros net»

Comme en 2017, le candidat insoumis à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, a proposé à ses soutiens de le suivre dans Paris ce dimanche, de la place de la Bastille à la place de la République, pour défendre son projet d’assemblée constituante.

Des militants de toute la France se sont déplacés, ce dimanche 20 mars à 14h au départ de la Bastille, pour la «Marche pour la 6e République et le partage des richesses» de l’Union populaire.

Sur la place de la République, Jean-Luc Mélenchon a appelé les électeurs à choisir «la retraite à 65 ans avec Macron ou la retraite à 60 ans avec Mélenchon». Le fondateur de La France insoumise a également évoqué le quinquennat d'Emmanuel Macron, qu'il a qualifié de «dérive autoritaire», dénonçant «10 lois de restriction des libertés au nom de la crise sanitaire».

Jean-Luc Mélenchon a promis, en cas de victoire, un décret sur l'augmentation du SMIC à 1.400 euros net.

Cinq grands cortèges ont défilé dans les rues : un cortège de tête, où sera présent Jean-Luc Mélenchon, un cortège des jeunes, deux dédié aux franciliens et le dernier, pour les régions, les ultra-marins et les Français de l’étranger.

Le mieux placé à gauche dans les sondages, Jean-Luc Mélenchon étant crédité de 11 à 14% des intentions de vote selon les dernières enquêtes, soit le plus souvent en quatrième position derrière Éric Zemmour, le candidat insoumis conserve tout de même l’espoir de se qualifier au premier tour, le 10 avril prochain.

«Le seuil d'accès au second tour est entre 15 et 18%, il y a encore trois ou quatre points à prendre sur Fabien Roussel et Yannick Jadot», les candidats PCF et EELV, a d'ailleurs pris soin de souligner son directeur de campagne, Manuel Bompard.