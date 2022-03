Le prix des carburants baisse en France pour la première fois en 2022

Après plus de deux mois d’augmentation, le prix du carburant à la pompe commence enfin à baisser en France. Alors qu’il avait dépassé la barre record de 2,1407 euros le litre en moyenne pour le gazole, et de 2,0825 euros le litre pour le SP 95, il devrait connaître une baisse.

Selon les derniers chiffres publiés ce lundi 21 mars par le ministère de la Transition écologique, le prix du carburant devrait se stabiliser cette semaine autour de 1,9755 euro le litre en moyenne pour le gazole et de 1,9737 euro pour le SP 95. Une légère baisse qui fait suite aux annonces du gouvernement et des pétroliers qui ont clamé leur volonté d’aider les Français à traverser cette crise.

Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, le cours du pétrole s'était littéralement envolé, et le prix du carburant à la pompe avait parfois dépassé les 2,50 euros le litre dans certaines stations françaises. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène : la volonté pour les pétroliers de fonctionner à flux tendu pour anticiper le potentiel arrêt des exportations en provenance de la Russie, ainsi que les différentes spéculations liées à l’évolution du conflit.

Une remise de 25 centimes par litre à la pompe

En réponse à cette envolée, et à moins d’un mois du premier tour de l’élection présidentielle, le gouvernement a annoncé le 14 mars dernier une remise à la pompe de 15 centimes par litre de carburant, à compter du 1er avril, et pour une durée de quatre mois. Une aide jugée insuffisante pour de nombreux professionnels (BTP, pêcheurs, agriculteurs, transporteurs, taxis…) qui ont manifesté leur mécontentement, lundi dernier, en effectuant plusieurs barrages et blocages de raffineries, ou de dépôts pétroliers à travers la France.

Face à cette gronde, le groupe pétrolier TotalEnergies a de son côté annoncé une baisse de 10 centimes par litre de carburant, qui pourra s’additionner à la remise décidée par le gouvernement. Au total, et en plus de la légère baisse des prix, les Français pourront désormais bénéficier d’une remise «significative» de 25 centimes par litre à compter du mois d’avril. Le gouvernement a salué cette initiative et appelé les autres groupes pétroliers à faire un «geste complémentaire» pour prolonger l’effort collectif. D’autres groupes pourraient donc suivre dans les prochains jours.