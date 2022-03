Paris : ce réseau de 500 commerçants propose de remplir votre gourde gratuitement

Remplir gratuitement sa gourde ou sa bouteille d'eau en plein Paris, c'est désormais possible chez 500 commerçants de la capitale depuis ce lundi 21 mars. Un réseau, dont faisait déjà partie une trentaine de restaurateurs, qui s'étend, afin de participer à la réduction du plastique à usage unique.

«500 commerces proposeront dès lundi aux Parisiens de recharger gratuitement leur gourde avec l'eau du robinet», s'est ainsi félicité Dan Lert, l'adjoint à la mairie de Paris chargé de la transition énergétique, de l'eau et de l'énergie et président d'Eau de Paris, qui souligne qu'il s'agit d'un «premier réseau en France» visant «à éliminer les bouteilles d'eau en plastique qui polluent in fine nos océans».

toute sorte de commerces partenaires

Parmi eux, des restaurants, des bars-tabacs et des cafés, mais pas que, puisque toute sorte de commerces ont également répondu à l'appel. C'est le cas de la clinique vétérinaire de la rue de Paradis (10e) ou encore des Opticiens Malesherbes (8e), mais aussi de plusieurs réparateurs de vélos, de fleuristes, d'hôtels ou encore d'un centre social.

La carte officielle sera mise en ligne ce mardi 22 mars, sur le site d'Eau de Paris, qui recense d'ores et déjà toutes les fontaines et autres points d'eau disponibles dans la capitale. Et pour les reconnaître directement depuis la rue, un sticker «Ici, je choisis l'eau de Paris» sera collé sur leur devanture, à l'entrée de leur établissement.

A l'origine du réseau ? L'entreprise Eau de Paris – à la tête de la distribution de l'eau potable à Paris – qui a travaillé sur les freins de la consommation de l'eau au robinet, faisant ainsi le constat que «le premier problème» était «l'accès à l'eau, pas le contenant».

Et le résultat est saisissant. Selon une étude réalisée par l'institution en juin 2021, plus d'un Parisien sur deux consomme de l'eau en bouteille lors de ses déplacements ou activités hors domicile, et 26 % d'entre eux déclarent même le faire parce qu'ils ont davantage confiance dans l'eau de bouteille et 23 % parce que c'est plus pratique.

Proposer un point d'eau «facile et accessible»

«En réalité, l'eau du robinet est de qualité équivalente à celle vendue en bouteille», rappelle pourtant Eau de Paris, qui souligne que tout l'enjeu est donc «d'inviter le consommateur à adopter une vision plus écologique et économique de l'eau de boisson».

Pour l'institution, il s'agit donc avant tout «de proposer un point d'eau facile, agréable et accessible à tous». Et «tout le monde y gagne, souligne Dan Lert, les Parisiens mais aussi le commerce qui combine bon geste pour la planète et service de proximité, une notion forte de la ville de demain».