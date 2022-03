Paris : un prêtre fauché par un scooter qui fuyait la police

Un prêtre a été gravement blessé, dimanche soir à Paris, par un scooter sur lequel se trouvaient deux personnes qui tentaient d’échapper à la police.

Aux alentours de 21h, sur le boulevard Haussmann, les policiers ont pris en chasse un scooter avec deux individus dessus, selon les informations de CNEWS. Les suspects ont commis une infraction routière et ont refusé d’obtempérer.

D’après Europe 1, un des deux suspects, âgé de 18 ans, est placé sous contrôle judiciaire et il lui est notamment interdit de se rendre dans le 8e arrondissement, dans lequel il se trouvait quand il a été repéré par les forces de l’ordre.

Durant sa fuite, le conducteur du deux-roues a pris de gros risques et a grillé plusieurs feux rouges. C’est au niveau du boulevard de Malesherbes qu’un piéton, qui traversait régulièrement sur le passage clouté, a été fauché par le scooter.

Le conducteur positif au cannabis

Selon nos informations, la victime est un prêtre. Il a été conduit à l’hôpital et son pronostic vital n’est plus engagé. L’ecclésiaste est âgé de 55 ans et exerce dans la paroisse Saint-Charles de Monceau (17e arrondissement), a précisé la radio.

Les deux personnes sur le scooter ont été interpellées par les forces de l’ordre et placées en garde à vue.

Interrogé par Europe 1, le maire du 17e arrondissement a affirmé qu’il s’agissait «de deux délinquants récidivistes connus des services de police, originaires de Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise)».

Les policiers ont trouvé deux pochons avec de la résine de cannabis sur les suspects. Le conducteur a d’ailleurs été testé positif au cannabis, a précisé la radio.