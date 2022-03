Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron et Marine Le Pen en tête, Valérie Pécresse et Jean-Luc Mélenchon ex-aequo

Dans trois semaines, les Français seront appelés à voter pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022 et, pour l'heure, Emmanuel Macron reste le grand favori des intentions de vote. Selon le dernier baromètre OpinionWay pour CNEWS, dévoilé ce lundi 21 mars, il serait opposé à Marine Le Pen au second tour. Valérie Pécresse et Jean-Luc Mélenchon se disputent la troisième place.

Avec 29% des intentions de vote, chiffre stable par rapport au précédent sondage, le président sortant conserve une belle avance sur les autres candidats. En deuxième position, la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, est à 17% (-1 point), tandis que Valérie Pécresse et Jean-Luc Mélenchon, sont tous deux à 13%.

Valérie Pécresse et Jean-Luc Mélenchon gagnent du terrain

La candidate Les Républicains a gagné deux points, contre un seul point de plus pour le chef de file de La France Insoumise. Les deux candidats sont au coude à coude, sachant que la première affichait 18% des intentions de vote en janvier dernier, avant de voir ce chiffre dégringoler, jusqu'à atteindre 10% à la mi-mars.

Selon ce dernier baromètre, Eric Zemmour, candidat de Reconquête!, se voit ainsi ravir la troisième place qu'il a occupée un temps. Aujourd'hui crédité de 10% des intentions de vote, le polémiste perd un point et chute du podium.

Viennent ensuite l'écologiste Yannick Jadot à 5% (-1), le communiste Fabien Roussel (4%, =) puis la candidate du Parti socialiste Anne Hidalgo (+1) et celui de Résistons!, Jean Lassalle (=), qui affichent tous deux 3%. Enfin, Nathalie Arthaud (=) de Lutte ouvrière, Philippe Poutou (=) du Nouveau parti anticapitaliste et Nicolas Dupont-Aignan (-1), candidat Debout la France, ferment la marche avec 1%. Sachant que 13% des sondés n'expriment pas d'intention de vote.

Si le second tour de l'élection présidentielle devait avoir lieu dimanche prochain, le baromètre montre qu'Emmanuel Macron l'emporterait face à Marine Le Pen, à 58% des voix contre 42%. A noter toutefois que, dans ce scénario, un quart des interrogés (25%) n'expriment pas d'intention de vote.

Enquête réalisée les 19 et 20 mars 2022 sur un échantillon représentatif de la population française de 1.092 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas.