«Au tableau» : quand Fabien Roussel hésite à classer Staline parmi ses «camarades» (vidéo)

Invité à participer à l’émission «Au tableau», disponible ce mardi sur MyCanal et diffusée le 27 mars prochain sur C8, Fabien Roussel a suscité une petite polémique en hésitant à placer le dictateur Staline dans la colonne de ses «camarades».

Lors du programme, le candidat du PCF était invité à classer les grandes figures du communisme entre deux catégories : «camarade» et «pas camarade».

Après avoir placé le Cubain Fidel Castro dans la case «camarade» et le Nord-Coréen Kim Jong-un à l’opposé, le portrait de Joseph Staline est apparu.

Il s’est alors installé une grande hésitation et réflexion chez Fabien Roussel. «Il est celui qui a été le chef de guerre contre le nazisme (…) et de l’autre côté, il a été responsable de millions de morts dans son propre pays avec la création des goulags, donc je ne sais pas comment on peut faire», a-t-il indiqué à son auditoire.

Perdu quant à la position à octroyer au dictateur russe, Fabien Roussel l’a d’abord placé entre les deux catégories avant de le ranger du côté des «pas camarades», devant la réaction des jeunes élèves. «On retient le fait qu’il a tué des millions de gens», a indiqué un des écoliers au candidat crédité de 4% d’intentions de vote selon le dernier baromètre OpinionWay pour CNEWS.