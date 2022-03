Île-de-France : le trafic est interrompu jusqu'à 16h sur les RER B et D après un incident

Enième journée de galère pour les usagers des RER B et D. Le trafic est interrompu au moins jusqu'à 16h ce mardi 22 mars, après un incident survenu dans la matinée à la Gare du Nord.

Les informations arrivent aux compte-gouttes et semble pas être de bon augure pour les usagers du RER ce mardi. «En raison d'un incident affectant la voie en gare de Paris Nord, le trafic est actuellement interrompu entre Paris Nord et Châtelet les Halles dans les deux sens», a ainsi communiqué le réseau gestionnaire du RER B, ajoutant que la reprise était «estimée à 16h environ» et que le trafic était «perturbé sur tout le reste de la ligne».

[Le point à 12h20] En raison d'un incident affectant la voie en gare de Paris Nord, le trafic est actuellement interrompu entre Paris Nord et Châtelet les Halles dans les deux sens, reprise estimée à 16h00 environ. Trafic perturbé sur le reste de la ligne #RERB — RER B (@RERB) March 22, 2022

Même constat du côté du RER D, alors que le trafic y est également interrompu «entre Paris Nord et Paris Gare de Lyon, dans les deux sens de circulation». «Des allongements de parcours, des modifications et des suppressions du plan de transport sont à prévoir», peut-on lire sur le compte Twitter du RER D.

Pour se déplacer, les usagers sont invités à emprunter la ligne 4 du métro, entre les stations Gare du Nord et Châtelet Les Halles, puis à prendre la ligne A du RER entre les stations Châtelet Les Halles et Gare de Lyon.

La circulation des trains est interrompue sur la ligne B du RER entre Paris Nord et Châtelet les Halles. — RER D (@RERD_SNCF) March 22, 2022

«Un incident nécessitant des travaux»

Mais que s'est-il passé ? Selon les premières informations, la situation découle d'un incident survenu ce mardi matin, vers 8h, au niveau de la Gare du Nord, et qui nécessite désormais «des travaux», sans que les détails de celui-ci ne soit communiqué pour autant.

Rail cassé Gare du Nord interrompant les #RERB et #RERD:



C’est une habitude: la SNCF retarde à multiples reprises l’heure de réouverture: 9h30, puis 10h30, puis 11h, puis 13h, puis 16h maintenant.



La situation de ces lignes crée trop de souffrances à leurs usagers. Une honte . https://t.co/1Z3HbYtVM8 — Plus de Trains (@Plusdetrains) March 22, 2022

L'association d'usagers Plus de trains faisait état de son côté d'un «rail cassé» à la Gare du Nord, «interrompant les RER B et D». «Une honte» selon elle, déplorant que la SNCF prenne pour habitude de «retarder à de multiples reprises l’heure de réouverture : 9h30, puis 10h30, puis 11h, puis 13h, puis 16h maintenant».

Sur les réseaux sociaux, les usagers étaient nombreux ce mardi à s'indigner de la situation alors que certains d'entre eux – utilisateurs quotidiens de ces lignes de RER qui comptent pas loin d'un million de voyageurs par jour – ont déjà subi de nombreux retards durant l'année 2021. C'est notamment le cas des usagers du RER B, éligibles à un remboursement à cause de ces perturbations.