Retraités : ce que l'on sait sur l'appel à la manifestation du jeudi 24 mars

De nombreux syndicats appellent à un mouvement national de contestation, ce jeudi 24 mars, pour les droits des retraités. 28 villes françaises sont concernées dont Paris, Marseille et Lyon.

CGT, FO UCR, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires, Retraités de la fonction publique, LSR ou encore Ensemble & Solidaires… Beaucoup d’organisations ont des choses à revendiquer. Le but du rassemblement est de lutter pour le «pouvoir de vie», un mouvement axé sur trois points principaux : revaloriser les pensions, pointer du doigt le coût de la santé et renforcer et humaniser les services publics, notamment dans les zones rurales.

Un ras-le-bol général

Daniel Clemente, secrétaire départemental de l'Indre de FSU Retraités, donne des précisions quant aux objectifs de cette manifestation à nos confrères de La Nouvelle République : «C'est bien simple : depuis une dizaine d'années, on a perdu l'équivalent d'un mois de pension». Ils réclament alors «le retour de leur indexation sur les salaires», «pas de pension inférieure au Smic», ou encore «l'amélioration des pensions de réversion versées aux conjoints survivants». Marc Bastide, secrétaire général de l’UCR-CGT, précise : «Nous ne voulons pas de prime, mais une véritable augmentation des pensions de retraite».

Pour la santé, «la prise en charge de l'autonomie par l'Assurance-maladie», «la création de 300.000 postes dans le secteur médico-social (200.000 dans les Ehpads et 100.000 dans l'aide à domicile)» ou encore «la création de lits d'Ehpads dans le secteur public» sont réclamés.

Enfin, Michel Raynaud, responsable de l'union des sections de retraités à la CGT 36, met l'accent sur le dernier point concernant la demande de reconsidération des services publics. Le but étant d'éviter que les retraités soient désemparés par la numérisation des procédures.

Pour les Parisiens, le rendez-vous est fixé à 14h jeudi, place de la Bastille.