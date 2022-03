Actes antireligieux : 1.659 cas ont été recensés en 2021, un rapport donne l'alerte

Remis ce mardi 22 mars au Premier ministre, Jean Castex, un rapport alerte sur la gravité des actes antireligieux, et leur nombre. Et le constat est alarmant : 1.659 cas ont été recensés en 2021.

Parmi eux, plus de la moitié (52 %) étaient dirigés contre les chrétiens, soit 857 faits recensés. Puis, 35 % de ces actes étaient commis contre les juifs, soit 589 faits recensés, et enfin, 13 % contre les musulmans, soit 213 faits recensés.

Un état des lieux complet du phénomène des actes antireligieux mais aussi des propositions concrètes pour que la République dispose de plus d'outils pour les combattre : merci aux députés @ludovicMDS et @iflorennes92 pour leurs travaux qui éclaireront l'action du Gouvernement. pic.twitter.com/RI07UocBwf — Jean Castex (@JeanCASTEX) March 22, 2022

Des chiffres certainement sous-estimés, tant les plaintes sont rares dans ce genre de dossier. Qui plus est, les auteurs de ces actes antireligieux sont trop peu souvent retrouvés : en 2021, seuls 14 % d'entre eux ont été interpellés.

L'un des co-auteurs du rapport, le député de la 2e circonscription de Moselle, Ludovic Mendes, explique en effet que trop souvent, «on ne dépose pas plainte parce qu'on a la sensation que la plainte ne sera pas suivie». «Ce qui peut arriver», admet-il.

Et l'élu rappelle par ailleurs que si «on ne retrouve pas l'auteur des faits [...] il ne pourra pas y avoir de suites judiciaires». Une réalité qui explique le manque de suivi voire l'absence de résultats juridiques.

Des atteintes aux lieux de culte et aux cimetières

Pourtant, certains de ces actes peuvent être particulièrement graves, à l'instar des atteintes aux lieux de culte, et aux cimetières, vols, propos injurieux voire des attaques visant directement une personne.

Selon le rapport, les auteurs de ces actes répondent à cinq motivations principales que sont l'islamisme, l'ultra-droite, l'ultra-gauche, le satanisme ou une forte instabilité psychologique.

Aujourd'hui, l'Etat investit plus de 5 millions d'euros par an pour la sécurisation et la protection des lieux de culte. Le député Ludovic Mendes propose de doubler l'enveloppe, qui pourrait être portée à 10 millions d'euros.

Il met également en avant plusieurs propositions, qui visent à mieux prévenir ces actes. Parmi elles, la sécurisation physique des lieux culturels et des grands événements religieux qui se déroulent sur la voie publique.

Mais aussi la poursuite des efforts pour que les qualifications pénales soient effectivement et systématiquement appliquées tout au long de la chaîne judiciaire et le renforcement des capacités d'enquête.