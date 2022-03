Euromillions : le jackpot pas réclamé, la somme reversée dans les caisses de l’Etat

Depuis le 21 janvier, un ticket d’Euromillions gagnant n’a pas été réclamé. Le délai requis de deux mois étant arrivé son terme, la somme d'1 million d'euros a été encaissée par l’Etat.

Il y a 8 semaines, un événement spécial avait lieu. C’est grâce à un tirage au sort, via un code gagnant, que 100 personnes avaient été sélectionnées par Euromillions pour obtenir un gain d’1 million d’euros chacun. Parmi elles, 28 Français, qui sont tous allés chercher leur dû, sauf l’un d’entre eux.

Ce gagnant, qui avait acheté son ticket dans l’Aude (Occitanie), ne s'est jamais présenté et n'a jamais donné signe de vie. Pour le retrouver, la Française des jeux (FDJ) est pourtant allée jusqu’à lancer un avis de recherche et diffuser les numéros de son ticket sur les écrans, dans l’espoir qu’il se manifeste.

Désormais, le délai est dépassé. La somme n’est plus disponible et le gagnant n’est plus en droit de réclamer son gain.

L’État a déjà encaissé 70 millions d’euros

D'après l'article 138, II, A, entré en vigueur en 2019, si un ticket gagnant n’a pas été réclamé, la somme est reversée directement à l’Etat.

On constate tout de même une exception. Si le gagnant qui reste muet a obtenu tous les bons numéros, le propulsant au «rang 1», sa somme est alors remise en jeu et redistribuée pour d’autres tirages. La FDJ précise tout de même au journal Le Progrès qu'au mois d'avril 2021, plus de 70 millions d'euros n'avaient pas été réclamés, et donc reversés à l'Etat.