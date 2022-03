Marine Le Pen sur son souhait de supprimer l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans : «ce n'est pas de la poudre de perlimpinpin»

En cas d'accession à l'Élysée, la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen souhaite supprimer l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. «Ce n'est pas de la poudre de perlimpinpin», a-t-elle assuré jeudi soir sur le plateau de l'émission «Elysée 2022 : demandez le programme» diffusée sur CNEWS.

L'expression «poudre de perlimpinpin» avait marqué la confrontation entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron lors d’un débat du second tour de l'élection présidentielle en 2017. L'actuel chef de l'Etat avait alors dit : «ce que vous proposez c’est de la poudre de perlimpinpin». Le thème abordé était alors l’amélioration des forces de renseignement et le contrôle aux frontières pour contrer le terrorisme.

Garder les jeunes en France

Sur le plateau de CNEWS, Marine Le Pen a également fait part ce jeudi de son «souhait que les jeunes aient le pied à l’étrier car quand on démarre dans la vie on a plus de frais», a-t-elle expliqué.

La candidate d’extrême droite a ajouté qu’elle avait prévu 8 mesures pour les jeunes en cas d’accession à l’Élysée dont la gratuité dans les transports, y compris sur les grandes lignes, pendant les heures creuses.

Toujours concernant la jeunesse, elle a invité à une réflexion sur le coût des «jeunes que nous avons formés et qui, en réalité, en partant à l’étranger nous appauvrisse». «En capital humain mais aussi car ils ne paient pas d'impôt sur le revenu, a-t-elle justifié. Il ne faut pas qu’ils partent» a-t-elle martelé.