Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron et Marine Le Pen en tête, Jean-Luc Mélenchon s'installe en troisième position

La date du premier tour de la présidentielle 2022 approche à grand pas et, à l'heure actuelle, Emmanuel Macron reste le grand favori des sondages. Le dernier baromètre OpinionWay pour CNEWS, dévoilé ce jeudi 24 mars, confirme cette tendance et le président candidat, donné largement en tête au premier tour, serait opposé à Marine Le Pen au second. De son côté Jean-Luc Mélenchon s'installe en troisième position.

En effet, selon cette enquête*, Emmanuel Macron (LREM) se stabilise à 28% d'intentions de vote, score identique à la précédente vague du baromètre CNEWS OpinionWay.

En deuxième position, la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen est créditée de 19% des voix, soit un point de plus que le dernier baromètre d'hier, mercredi 23 mars.

De son côté, Jean-Luc Mélenchon prend une bonne longueur d'avance sur Valérie Pécresse. Le candidat insoumis, affiche en effet 14% des suffrages, tandis que la représentante des Républicains perd un point et récolterait 11% d'intentions de vote.

Eric Zemmour n'avance pas

Derrière ce quatuor, Eric Zemmour, candidat du parti «Reconquête», reste à 10% des voix, devant l'écologiste Yannick Jadot à 6% (=) et le communiste Fabien Roussel à 4% (+1).

A noter que la socialiste Anne Hidalgo, le président de Debout La France, Nicolas Dupont-Aignan, et le candidat de Résistons, Jean Lassalle, sont donnés à égalité, avec 2% d'intentions de vote. Enfin, Nathalie Arthaud (LO) et Philippe Poutou (NPA) ferment la marche avec 1% des voix chacun.

Enfin, si le second tour de l'élection présidentielle devait avoir lieu dimanche prochain, Emmanuel Macron l'emporterait face à Marine Le Pen, à 57% des voix contre 43%.

* Enquête réalisée les 22 et 23 mars 2022 sur un échantillon représentatif de la population française de 1.153 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas.