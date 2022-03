«Remigration» : Eric Zemmour «utilise les totems les plus radicaux possibles pour se faire remarquer», selon Jordan Bardella

Jordan Bardella, président du RN, est revenu ce jeudi matin dans la Matinale de CNEWS, sur la proposition d'Éric Zemmour de créer un ministère de la «Remigration».

«L’idée de la "remigration", c’est une idée qui est développée par Jean-Yves Le Gallou, par Thomas Joly du Parti de la France qui sont pour le coup des groupuscules d’ultra-ultra droite», a rappelé Jordan Bardella.

Et d'expliquer que cette notion consiste «à dire que l’on va retirer la nationalité française à des gens issus de l’immigration et qui auraient acquis cette nationalité française pour les renvoyer dans leurs pays d’origine.»

Jordan Bardella s'oppose à cette notion de «remigration»

«Cela m’apparaît totalement délirant et je pense que c’est un peu dommage qu’Éric Zemmour» soutienne cette notion de remigration, a regretté le président du Rassemblement National.

Une proposition que Jordan Bardella a imputé à la perte de vitesse d'Éric Zemmour dans les sondages. Il «est donné aujourd’hui à 9-10% des sondages et il essaie d’utiliser des totems les plus radicaux possibles pour essayer de se faire remarquer et pour essayer d’attirer l’attention», a-t-il ainsi estimé.

Si le candidat de Reconquête entend créer un ministère de la «Remigration», il a expliqué vouloir cantonner les expulsions aux clandestins, aux étrangers délinquants et aux fichiers S.