Carte d'identité : dès demain, Paris ouvre 10.000 nouveaux créneaux pour faire face à la demande

Face au manque de rendez-vous disponibles pour refaire ses papiers, la municipalité parisienne va ouvrir jusqu'à «10.000 créneaux supplémentaires». Pour cela, de nouveaux rendez-vous seront désormais disponibles le samedi dans certaines mairies d'arrondissement, dès ce samedi 26 mars.

«Chaque mairie d'arrondissement sera ouverte un samedi par mois de 9h à 16h30», avait ainsi annoncé le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, le 9 mars dernier, se félicitant de cette «mobilisation exceptionnelle» qui allait permettre à la Ville de «proposer 10.000 créneaux supplémentaires aux Parisiens d’ici à l’été». Et ce, «exclusivement sur rendez-vous» avait-il précisé.

«L'ANTS tourne au ralenti»

Une aubaine pour ceux qui cherchent désespérément à refaire leur(s) papier(s) d'identité, alors que «les 6.000 rendez-vous disponibles par semaine» à Paris «n'étaient plus suffisants pour affronter le stock de demandes au printemps», selon l'élu, qui s'attend à «devoir gérer un stock supplémentaire significatif».

Car le problème dépasse même les frontières de la capitale. «L'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) tourne au ralenti», confiait Emmanuel Grégoire, soulignant qu'«un million de cartes nationale d'identité» n'avaient pas été renouvelées en 2020 par rapport à la normale et citant «une chute de 18 % pour les cartes d'identité et de 38 % pour les passeports» pour toute la France.

A Paris par exemple, la Ville traite «environ 370.000 demandes sur une année standard», selon le premier adjoint. En 2019, elle en a donc traité 379.000 en 2018, 374.000 en 2019 puis plus que 280.000 en 2020. Sauf que la demande a réaugmenté en 2021 et explose en 2022, alors que la situation sanitaire s'améliore et que les voyages peuvent reprendre.

Des problèmes techniques

Pour justifier cette situation, Emmanuel Grégoire avançait 3 facteurs : l'engouement des Français à vouloir voyager à nouveau, le calendrier – alors que les premières cartes d'identité qui avaient bénéficié à partir de 2014 d'un allongement de dix à quinze ans de leur durée de validité sont aujourd'hui périmées – mais aussi certains problèmes techniques.

«Nous avons des problèmes de fonctionnement avec les logiciels [...] qui nécessitent le renouvellement du parc de matériels», avait-il expliqué début mars, déplorant que le difficile approvisionnement en matières premières rallongeaient d'autant les livraisons des machines permettant de lire les passeports biométriques. Au total, 6 nouveaux terminaux devaient être mis en service dans les tout prochains jours.

En attendant, il est toujours aussi difficile de prendre rendez-vous dans la capitale : le portail dédié Téléservices de la mairie de Paris étant tout simplement saturé. «Vous êtes nombreux à vous connecter en ce moment. Nous ne sommes pas en mesure de traiter toutes les demandes simultanément. Merci de renouveler votre demande dans quelques minutes», peut-on ainsi lire.

A noter qu'à Paris, il est possible de prendre rendez-vous au dernier moment. Pour cela, il faut être très disponible et faire preuve de patience : de nouveaux rendez-vous sont proposés tous les lundis matin, ainsi que chaque jour en fin de matinée pour le lendemain et chaque vendredi après-midi pour la semaine suivante.