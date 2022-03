Prix des carburants : des «promotions» dès aujourd'hui et tout ce week-end dans certains hypermarchés

Avec les prix du carburant qui dépassent les 2 euros le litre dans de nombreuses régions, les Français n’arrivent plus à suivre le rythme. Pour les aider dans cette dépense, plusieurs enseignes de la grande distribution mettent en place des réductions dès aujourd'hui et au cours du week-end.

Parmi elles, les hypermarchés Carrefour vont ainsi proposer une remise de 15 centimes par litre de carburant dès ce vendredi 25 mars et jusqu'à la fin du mois.

Une subtilité néanmoins : le coup de pouce ne se verra pas immédiatement à la pompe, mais sera crédité sur la carte fidélité. De même, la remise ne sera valable qu’une seule fois dans la limite de 99 litres.

Une fois le plein effectué, le client devra donc veiller à conserver le ticket pour le présenter à la caisse du magasin en faisant ses courses.

0,15€ crédités sur votre carte de fidélité Carrefour, par litre de carburant





Toutes les précisions ici https://t.co/RHsyRXxSUC pic.twitter.com/YVow0k0aBk — Carrefour (@CarrefourFrance) March 25, 2022

De son côté, Géant Casino reconduit son offre à «un euro» sur le carburant dans plusieurs dizaines de ses 234 magasins équipés d’une station-service. Ici aussi, une fois le plein fait, le remboursement de la différence se fera sous forme d’un bon d’achat, à retirer à l’accueil du supermarché, entre le vendredi 25 et le samedi 26 mars, dès 80 euros dépensés. La liste des stations-service participantes, ainsi que l'ensemble des conditions, sont consultables ICI.

L'opération #carburant à 1€ revient dans les hypermarchés Géant Casino les 25 et 26 mars! Bon d'achat utilisable dès son émission à partir d'un panier de courses de 80€. Nous restons mobilisés pour soutenir le #PouvoirdAchat de nos clients! pic.twitter.com/SwMzhPBHzJ — Enseignes Casino (@CasinoEnseignes) March 24, 2022

Enfin, le groupe Auchan s'inscrit également dans cet effort en faveur du pouvoir d'achat et s'engage, pour l’achat de 30 litres ou plus de carburant, à remettre une remise sous forme de bon d’achat de 6 euros utilisable à partir de 30 euros de courses. Cette offre est ici valable les 25 et 26 mars, ainsi que les 1er et 2 avril.

Toutes ces enseignes répondent donc à l'appel lancé, le 12 mars dernier, par Jean Castex. Après avoir annoncé une remise à la pompe de 15 centimes à compter du 1er avril à la charge de l'Etat pour une durée de quatre mois, le Premier ministre avait enjoint les chaînes de distribution et les «pétroliers», à faire, eux aussi, «un geste complémentaire».