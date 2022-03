Ukraine : il part faire la guerre quatre jours et rentre en France

Michaël Sciacca est informaticien dans le Gard. Le 9 mars, il décidait de prendre sa voiture pour se rendre en Ukraine et incorporer les rangs de la légion internationale. Mais sur place, il a très rapidement fait face à l'horreur.

«Voilà, la base vient d’être bombardée. J’ai des copains qui sont morts. On recule et on se barre», témoignait Michaël Sciacca dans une vidéo tournée sur le terrain en Ukraine juste après le bombardement de sa base d'entraînement.

Un bombardement qui s'est produit dès le lendemain de l'arrivée de Michaël Sciacca sur le territoire ukrainien. Le 13 mars 2022, sa caserne de Yavoriv près de la frontière polonaise, avait en effet été lourdement bombardée et 35 personnes y avaient perdu la vie.

«Quand je suis sorti, j’ai cru que c’était un exercice et j’ai vu mon responsable et je lui ai demandé si c’était cela et il m’a dit ‘non c’est la guerre’. J’ai eu peur de mourir mais après je me suis repris et ressaisi», témoigne à CNEWS le combattant français.

20.000 combattants étrangers en Ukraine

L'armée russe a visé le caserne de Yavoriv car il s'agit de la base d'entraînement des combattants étrangers venus se battre en Ukraine. «On devait y rester pendant douze jours pour la formation. Cela devait être notre QG», explique Michaël Sciacca.

Après le bombardement les Ukrainiens ont pris la décision de renvoyer les combattants étrangers chez eux. Michaël Sciacca est donc rentré. Il ne sera resté en Ukraine que quatre jours.

Mais l'informatitien est cependant prêt à repartir si on lui demandait. «Sans la moindre hésitation j'y retournerais», souligne le Français, qui conserve son paquetage militaire prêt.

Au début du mois de mars, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba estimait sur la chaîne CNN qu'environ 20.000 étrangers étaient venus se joindre aux rangs de l'armée ukrainienne.