20 ans après la «Tuerie de Nanterre», des commémorations organisées ce week-end en hommage aux 8 victimes

Vingt après la «Tuerie de Nanterre», des commémorations doivent être organisées ce week-end en hommage aux 8 élus tués dans la nuit du 26 au 27 mars 2002 par un homme qui avait tiré sur les personnes présentes lors d'un conseil municipal organisé à la mairie.

«Vingt ans après, la Ville de Nanterre se souvient», peut-on lire sur les affiches diffusées par la mairie de Nanterre, qui rappelle que «l'attaque meurtrière du conseil municipal de Nanterre a été un acte d’une violence inouïe, contre des femmes et des hommes qui servaient le bien public, la République et la démocratie».

Pour rappel, ce soir-là, 8 membres du conseil municipal – quatre femmes et quatre hommes – avaient été assassinés, et 18 autres élus et un agent communal avaient été blessés. Le tueur avait quant à lui été maîtrisé grâce à l’intervention de plusieurs élus et employés communaux.

des lumières au balcon

Pour leur rendre hommage, plusieurs commémorations sont prévues. Dès ce samedi soir, l’éclairage public de la ville sera coupé pendant 8 minutes, à partir de 20h45. «Huit faisceaux lumineux s’élèveront alors dans le ciel depuis le toit de l’hôtel de ville», promet la municipalité, pour autant de victimes. Ils s'éteindront ensuite à 1h12, heure exacte du drame.

En parallèle, tous les habitants de la ville sont invités à allumer une bougie, une veilleuse voire même leur smartphone, et à rendre hommage ainsi aux victimes de la «Tuerie de Nanterre» depuis leur fenêtre, devant leur immeuble ou à la terrasse d’un café.

Le parvis de l'Hôtel de Ville renommé

Demain, dimanche 27 mars, une cérémonie publique sera organisée de 16h à 17h30 sur le parvis de l’Hôtel de Ville, lors de laquelle celui-ci sera renommé «Place du 27 mars 2002». Cette «nouvelle dénomination répond à une forte demande» que ce drame «soit inscrit durablement dans la mémoire de Nanterre», explique la municipalité, aujourd'hui dirigée par Patrick Jarry.

En parallèle, des musiciens et artistes interviendront tout au long de la cérémonie pour rendre hommage aux victimes, 20 ans après. Parmi eux, le violoncelliste Eric Maria Couturier, soliste de l’Ensemble intercontemporain, mais aussi les jeunes comédiens de l’Atelier du théâtre Nanterre-Amandiers et le chœur des enfants de Nanterre.

Enfin, une stèle mémorielle – restituant le récit du drame – sera dévoilée dans la foulée, installée elle aussi sur le parvis de l'Hôtel de Ville, pour rendre «hommage aux élus disparus, ainsi qu'à l’ensemble des personnes confrontées à ce drame et présents ce soir-là, élus et employés communaux».