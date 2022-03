Accusé de ne pas payer d'impôts en France, McKinsey se défend

Récemment accusé de ne pas payer d'impôts sur le territoire français, le cabinet américain McKinsey s'est défendu ce samedi 26 mars.

Dans un communiqué, le cabinet de conseil a affirmé qu'il «respecte les règles fiscales et sociales françaises qui lui sont applicables. McKinsey paie la fiscalité directe et indirecte due chaque année. Il s’acquitte des charges sociales au titre de ses salariés en France».

«Entre 2011 et 2020, McKinsey a payé plus de 422 millions d’euros d’impôts et de charges sociales, soit près de 20 % de son chiffre d’affaires cumulé sur la même période. Toutes les entités de McKinsey en France sont assujetties à l’impôt sur les sociétés. Ainsi, sur la même période, sa filiale de mise en œuvre a payé 6 ans l’impôt sur les sociétés», détaille le document transmis à la presse. Le cabinet, dont le siège est basé à New York aux Etats-Unis, n'a toutefois pas précisé le montant des impôts sur les sociétés versés à la France. 600 personnes travaillent pour lui sur notre territoire.

McKinsey a souhaité se défendre après qu'une commission sénatoriale l'a accusé d'optimisation fiscale, affirmant que ce cabinet de conseil n'aurait versé aucun impôt sur les sociétés à la France entre 2011 et 2020.

«Zéro euros depuis au moins 10 ans»

«Le cabinet McKinsey est bien assujetti à l'impôt sur les sociétés (IS) en France mais ses versements s'établissent à zéro euro depuis au moins 10 ans»», a annoncé la Commission d'enquête sur l'influence des cabinets de conseil sur les politiques publiques dans un rapport remis le 17 mars dernier. Le ministre des Finances, Bruno Lemaire, avait réagit en expliquant cette entreprise américaine «paiera ce qu'elle doit» et que «toutes les procédures sont déjà engagées par la Direction générales des finances publiques».

«Par ailleurs, en dépit de ce qui a pu être suggéré publiquement, nous retenons du rapport publié par la Commission du Sénat que McKinsey représente de l’ordre de 1 % des achats de l’État en matière de conseil hors informatique», a également ajouté le cabinet McKinsey dans son communiqué.