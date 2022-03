Mort de Federico Martin Aramburu : comment vont se dérouler ses obsèques aujourd’hui ?

Les obsèques de Federico Martin Aramburu se tiennent aujourd'hui, samedi 26 mars, à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). Elles ont lieu une semaine jour pour jour après que l’ancien rugbyman argentin a été tué par balle dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, à Paris.

L’assassinat de l’ex-joueur du Biarritz Olympique, tué par un militant d'ultra-droite, a suscité une grande vague d’émotion et d’incompréhension dans le Pays basque, où il vivait, mais aussi dans le pays.

Pour lui rendre un dernier hommage, amis, famille et anonymes sont attendus cet après-midi en l’Église Sainte-Eugénie de Biarritz pour se recueillir en sa mémoire.

À l'extérieur de l'édifice, un écran géant a été installé pour suivre les funérailles. De même, une sonorisation a été mise à disposition par son ancien club.

«Afin d’assurer le bon déroulement de la cérémonie d’obsèques prévue à l’Église Sainte-Eugénie, le stationnement et la circulation seront modifiés par un arrêté municipal», a de son côté indiqué la ville de Biarritz sur son site internet.

Après la cérémonie religieuse, les proches, ainsi que les anciens coéquipiers de Federico Martin Aramburu, se retrouveront dans le grand salon de la tribune Serge-Kampf, au stade Aguilera, écrin habituel du Biarritz Olympique Pays basque, où l'Argentin a évolué deux ans durant, de 2004 à 2006.

Dans le même temps, à partir de midi, la municipalité neutralisera le stationnement sur le Boulevard du Maréchal-Leclerc, puis de 13H30 à 17H, la circulation de tout véhicule sera interdite boulevard du Général-de-Gaulle et boulevard du Maréchal-Leclerc. L'accès au littoral sera donc fermé et les entrées et sorties des parkings du secteur seront déviées.

Depuis hier, le portrait de Federico Martín Aramburú est accroché sur la façade de l'hôtel de ville de Biarritz, ainsi qu'un drapeau argentin, son pays natal.