Présidentielle 2022 : le PCF veut rassembler les Français autour des «apéroussel»

Fabien Roussel, le candidat PCF à la prochaine élection présidentielle, a le vent en poupe et il souhaite tirer profit de sa bonne dynamique pour engranger un maximum de voix.

Cette idée originale lui est venue lors d’un meeting de campagne à Nantes (Loire-Atlantique), ce lundi 21 mars. «Il faut envoyer du bois maintenant. Dans ces 19 jours qui arrivent, on doit franchir cette étape de montagne en tête. On y croit et c’est maintenant que l’on doit tout donner», a-t-il lancé en préambule de son explication.

«Pour cela, je vous propose de prendre toutes les initiatives possibles dans ces 19 jours qui viennent. Je vous fais deux propositions : à partir de demain, si vous pouvez, tous les soirs à 18h, vous organisez des apéros, vous invitez vos amis, vos voisins, vos parents et vous allez leur présenter notre programme et notre volonté de prolonger ce combat jusqu’au 10 avril», a ajouté le candidat à l’élection présidentielle.

500 «apéroussel»

Pour certains «apéroussel» - comme ils sont nommés -, ce sont les militants communistes locaux qui apporteront à manger et à boire ainsi que l’équipement nécessaire pour s’installer. Plus de 500 «apéroussel» doiventainsi être organisés d'ici au 1er tour, le dimanche 10 avril. Fabien Roussel participera même à certains de ces évènements.

«Les apéroussel fonctionnent du tonnerre. Il y en avait plusieurs ce soir, il y en avait notamment un à Paris. L’idée est simple, pour lutter contre l’abstention, il faut aller au-devant de tout le monde, sur nos places de village, dans nos sorties de métro. L’un des moyens de le faire, c’est de faire des apéros. Notre slogan, c’est «La France des jours heureux», la France des jours heureux, elle commence dès maintenant avec les «apéroussel». Ce qui permet de parler politique, de parler du programme de Fabien Roussel de manière conviviale», a déclaré Ian Brossat, porte-parole du Parti communiste et directeur de campagne de Fabien Roussel, sur le plateau de BFMTV.