«Tu es patriote ? Rejoins-nous» : Les organisateurs de la «tribune des militaires» prévoient une marche à Paris ce 26 mars

Dans le but de défendre la «fierté Française» à deux semaines du premier tour de l’élection présidentielle, des militaires défileront à Paris ce samedi, si du moins la préfecture l’autorise.

Délitement de la nation, protection des valeurs civilisationnelles, honneur de la France… Les instigateurs de la lettre des généraux réitèrent et s’invitent dans la course à l’Élysée. Après la fameuse tribune qui avait créé la polémique il y a près d’un an, les membres du collectif «Place d’armes» défileront dans les rues parisiennes dès 14 heures, de Denfert-Rochereau (14e arrondissement) aux Invalides (7e arrondissement).

Mais d’après les informations du Parisien, la préfecture de Paris n’a - pour l’heure - pas accepté la manifestation.

Si la «Marche de la Fierté Française» aura tout d’un défilé militaire, elle se déroulera toutefois sans officier d’active. Des militaires sans uniforme mais avec médailles, des bérets, des calots ou encore des drapeaux, ouvriront le cortège. Derrière eux, des blessés et des femmes de militaires tués suivront, devant des enfants de harkis. Les civils, eux aussi accompagnés de drapeaux français fermeront cette marche panacharde.

Une date stratégique et un objectif clair

Une semaine après la célébration des 60 ans des accords d’Évian et à quinze jours du premier tour de la présidentielle, l’objectif des marcheurs semble clair.

«Nous voudrions savoir ce que pense les candidats, et pour cela nous allons leur poser dix questions», a affirmé au micro de CNEWS Jean-Pierre Fabre-Bernadac, capitaine de gendarmerie à la retraite et l’un des leaders de la manifestation.

L’une des interrogations serait relative à l’engagement dans l’Armée française pour un candidat de double nationalité.