Paix, jeunesse, droit des femmes... Ce qu'il faut retenir du meeting de Yannick Jadot à Paris

Le candidat écologiste Yannick Jadot a tenu ce dimanche 27 mars un nouveau meeting de campagne en direct du Zenith de Paris.

Pour commencer sa prise de parole, Yannick Jadot a estimé que «rarement un tel choix avait été aussi décisif» lors d’une élection.

En s’appuyant sur des rapports scientifiques, le représentant d’EELV a jugé que «le réchauffement climatique et l’effondrement de la biodiversité» n’étaient que le signe d’une «catastrophe qui se rapproche» et dont «nous connaissons déjà l’avant-goût». «C’est la survie de notre humanité qui se joue aujourd’hui», a-t-il ajouté.

Un combat pour la paix et le climat

Prônant un discours pacifiste, Yannick Jadot a salué «l’admirable résistance du peuple ukrainien», assurant que les citoyens oppressés étaient «les bienvenus dans notre pays, où s’exprime un bel élan de solidarité».

Je veux ici saluer l’admirable résistance du peuple ukrainien et le courage du Président Zelensky face aux crimes de guerre chaque jour commis contre des civils. #ZenithJadot #Jadot2022 pic.twitter.com/1KNK9pHAwz — Yannick Jadot (@yjadot) March 27, 2022

Le député européen s’est par la suite félicité de la constance de sa «force politique vis-à-vis de Vladimir Poutine, comme elle l’a toujours été vis-à-vis de toutes les dictatures».

Face à une société et un monde qu’il a jugé de plus en plus «individualiste», Yannick Jadot a souhaité affirmer sa «foi dans l’action collective».

Devant le Zenith de Paris, ce dernier a indiqué vouloir se mettre «au service du peuple, du combat, pour la paix, pour le climat et la justice sociale».

UN message à la jeunesse

Après avoir dressé le diagnostic d’un monde «impitoyable», Yannick Jadot s’est adressé aux jeunes de France. «Ne laissez personne décider à votre place. Ne laissez pas passer cette occasion historique de changer vos vies», leur a-t-il indiqué.

«Venez nous bousculer avec vos envies, vos colères et votre enthousiasme. Engagez-vous pour le climat, contre le racisme et les discriminations, contre les violences faites aux femmes, contre la maltraitance animale», a-t-il ajouté ensuite.

«Dehors les lobbys»

Yannick Jadot a déclaré vouloir faire la guerre à plusieurs lobbys :« Le lobby des EHPAD à but lucratif, lobby des constructeurs automobiles, lobby des compagnies minières, lobby des chasseurs, lobby des industriels qui combattent l’interdiction des molécules les plus dangereuses et refusent les normes de sécurité, lobby des énergies fossiles et nucléaire», a-t-il cité dans sa liste.

Souhaitant fonder un «République écologiste», le candidat a promis dès son arrivée au pouvoir, la mise en place d'une «grande loi de séparation des lobbies et de l'Etat».

Le droit des femmes, une cause nationale

Rappelant que plus de 600 féminicides avaient été perpétrés sous le quinquennat d’Emmanuel Macron, Yannick Jadot a promis de déployer un milliard d’euros «pour éduquer, former et protéger, avec une police et une justice spécialisée».