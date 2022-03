Présidentielle 2022 : en meeting à Toulouse, Fabien Roussel veut viser un public plus large

Le candidat du Parti communiste français à la présidentielle, Fabien Roussel, rassemble ses partisans, ce dimanche 27 mars à Toulouse (Haute-Garonne), à l'occasion d'un nouveau meeting de campagne.

A deux semaines maintenant du premier tour du 10 avril, ce nouveau rendez-vous de campagne est ainsi organisé à la Halle aux grains, salle de concert symphonique bien connue de la Ville rose pouvant accueillir quelque 2.200 personnes.

Pierre Lacaze, secrétaire départemental du Parti communiste de Haute-Garonne, a toutefois indiqué qu'il souhaitait ajouter 500 places supplémentaires, autour d'écrans installés sur le parvis de la salle de concert.

Le coup d'envoi de ce rassemblement est quant à lui prévu être donné dès 13 h, avec un discours du candidat Rousel attendu pour 15 h.

Viser un public plus large

Sans surprise, l’objectif de ce dernier va consister à marquer des points dans l'opinion avec l'espoir bien sûr d'engranger un maximum de voix. En amont de ce meeting, le prétendant au trône présidentiel a par ailleurs dit qu'il espérait que ce rassemblement soit «une grande réussite à la hauteur» des ambitions du résultat électoral du PCF.

«En moins de deux mois, on est passé de 2 à 4 %. On veut encore progresser», veut aussi croire Pierre Lacaze qui table, cette fois, sur un public plus large que le cercle habituel des militants et sympathisants afin que ces derniers viennent «écouter et se faire un avis», comme le relate La Dépêche.

A deux jours de l'événement, Fabien Roussel n'avait cependant toujours pas communiqué sur le déroulé exact de ce meeting, ni sur les thèmes abordés.

Jusqu'à présent, le candidat communiste a néanmoins décliné une feuille de route très sociale, tout en concentrant ses attaques contre Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Eric Zemmour qui tient lui aussi meeting aujourd'hui, à Paris.