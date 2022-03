Marseille : une calanque bientôt réservée aux naturistes ?

C'est une demande très forte des adeptes du naturime : faire de la calanque des Pierres-tombées une zone réservée à cette pratique. Un collectif est récemment monté au créneau, réclamant à la municipalité parisienne qu'elle prenne un arrêté municipal en ce sens.

A l'origine de ce collectif ? Anne-Marie Catella, une adepte du naturisme, qui fréquente la calanque des Pierres-tombées «depuis 1978». «Ça a toujours été un lieu fréquenté par les naturistes», confie à nos confrères de La Provence celle qui a réussi à fédérer une centaine de personnes autour de son projet.

Des calanques de plus en plus fréquentées

Selon elle, autoriser cette pratique permettrait surtout de légaliser officiellement la démarche qui peut parfois déranger. «Dans les années 70, la nudité était un moyen de nous libérer et d'être au plus proche de la nature», a-t-elle expliqué au journal marseillais, soulignant qu'aujourd'hui, les filles avaient «beaucoup de mal à se dénuder», dans «une ville assez machiste» comme Marseille.

Car la calanque des Pierres-tombées est de plus en plus fréquentée par les badauds et les touristes qui viennent découvrir le Parc national des calanques. «Quand les badauds voient qu'il n'y plus de place dans la calanque de Sugiton, ils s'installent aux Pierres-tombées. On se retrouve à faire la police, à devoir nous justifier, à gérer les voyeurs», déplore Anne-Marie Catella.

Selon le Parc national, la calanque de Sugiton et ses eaux turquoises, formée de deux petites plages de galets, est en effet très prisée en été, où sa fréquentation peut atteindre 1.500 personnes par jour. Résultat : un «permis de visite» sera expérimenté pour accéder à cette petite crique de Méditerranée surfréquentée et menacée d'érosion.

Ce qui risque encore davantage de créer un report vers la calanque des Pierres-tombées, située à côté. Depuis le déconfinement du printemps 2020, le parc national des calanques lutte d'ailleurs contre la surfréquentation : interdiction des navires sans autorisation, «démarketing» en publiant des photos de plages bondées pour décourager les visiteurs, ou encore interdiction des accès en voiture.

Quant au dossier, il est bien arrivé sur le bureau de l'adjoint marseillais chargé de la mer, Hervé Menchon. Pour y répondre en bonne connaissance du dossier, l'élu écologiste a même reçu une délégation de pratiquants la semaine dernière. En attendant, le naturisme reste toléré et est d'ailleurs «inscrit dans la charte du Parc, comme un élément culturel non négligeable», rappelle-t-on au Parc national.