Présidentielle 2022 : Philippe Poutou appelle la gauche à descendre dans la rue en cas de réélection d’Emmanuel Macron

Le candidat anticapitaliste Philippe Poutou a appelé ce lundi la gauche à préparer un «plan B» à la victoire «probable» d’Emmanuel Macron, soulignant que la solution était «dans la rue et dans les grèves».

Le candidat d’extrême gauche s’est interrogé sur la réaction à avoir en cas de réélection du chef de l’Etat et même en cas de victoire de la droite ou de l'extrême droite. «Le rapport de force électoral n’est pas du côté de la gauche, donc autant discuter d’un plan B. Si c’est Macron qui gagne, ce qui est le plus probable, si c’est la droite ou l’extrême droite qui gagnent, les ultra-libéraux, les racistes et fascistes, ce qui est aujourd’hui le plus probable, comment on fait pour se défendre», a-t-il déclaré au micro de Franceinfo.

Face à sa crainte, le représentant du NPA a réfléchi à plusieurs solutions. «La solution est dans la rue, dans les grèves», car «ce qui est fondamental, c’est comment il y a des solidarités qui se reconstruisent, comment on se défend au quotidien contre la rapacité des capitalistes, contre une société de plus en plus anti-démocratique et de plus en plus autoritaire».

Reconstruire la gauche

Hormis Jean-Luc Mélenchon, aucun candidat de gauche à la prochaine présidentielle ne dépasserait les 10% d’intentions de vote. Considérant cette élection comme perdue d’avance, Philippe Poutou a jugé qu’il était nécessaire de «reconstruire une gauche mais une gauche radicale, une gauche liée aux luttes, anticapitaliste, internationaliste, féministe et anticolonialiste».

Une idée qui serait nécessaire «pour préparer les batailles, parce que derrière il faut qu’on se batte parce qu’on va se faire attaquer de toutes parts», a prédit Philippe Poutou.

Au-delà de son inquiétude, l’ancien syndicaliste de l’usine Ford à Blanquefort (Gironde) a regretté l’absence de réponse des autres candidats de gauche à sa proposition de débattre, «ce qui démontre aussi que, de leur côté, il n’y a même pas l’envie de se confronter».

Pour sa troisième candidature à la présidentielle, Philippe Poutou est attendu aux alentours de 1% des voix au premier tour, selon le dernier baromètre OpinionWay pour CNEWS.