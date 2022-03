Présidentielle 2022 : quelle est la date limite pour faire une procuration ?

A moins de deux semaines du premier tour de l'élection présidentielle, il est encore temps de faire une procuration si vous êtes dans l'incapacité de vous rendre aux urnes, le 10 avril prochain.

Et hasard du calendrier, les dates du premier et du second tour tombent cette année pendant les vacances de Pâques. Donc en cas d'absence, la seule solution pour voter reste la procuration.

D'ailleurs, il est possible de faire une procuration jusqu'au jour même du vote. Néanmoins, les autorités recommandent vivement d'entamer les démarches en amont du scrutin, en raison des délais de traitement et d'acheminement.

Et rien de plus simple. Vous pouvez d'ores et déjà vous rendre dans le commissariat ou la brigade de gendarmerie les plus proches de chez vous pour remplir le formulaire en question. Pensez bien à prendre avec vous votre pièce d'identité.

Il est désormais possible de préremplir ce document en ligne sur le site prévu à cet effet (lien du site ici). Et une fois enregistrée et validée, la demande est transmise à votre mairie.

A noter que depuis le 1er janvier dernier, un électeur peut désormais donner procuration à l'électeur de son choix même s'il n'est pas inscrit dans la même commune. Toutefois, le mandataire (personne désignée pour aller voter, ndlr) devra se rendre dans la commune d’inscription de la personne pour laquelle il est censé voter.