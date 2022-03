«Le vote du premier tour est un vote de conviction», estime Yannick Jadot

Yannick Jadot était l’invité de La Matinale, mercredi 30 mars, sur CNEWS. Le candidat écologiste à l'élection présidentielle s’est exprimé sur l'importance du vote à l'élection présidentielle et notamment celui du premier tour qui aura lieu le 10 avril prochain.

Interrogé par Laurence Ferrari ce mercredi matin, le candidat d'Europe écologie les Verts a déclaré que «le vote du premier tour, est un vote de conviction, un vote de plaisir, et que cela doit être un vote pour ses idées».

Dans une campagne électorale où la gauche est plus que jamais divisée, la question du vote utile trotte toujours dans la tête des électeurs à l'approche du premier tour de la présidentielle.

Dernière chance le 7 avril

Dimanche, ils étaient près de 4000 militants écologistes à être réunis au Zenith de Paris pour soutenir Yannick Jadot, placé aujourd’hui 6ème dans la course à la présidentielle, loin dernière Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse et Éric Zemmour.

Le dernier meeting de campagne du député européen aura lieu le 7 avril prochain, à Nantes. Un rassemblement qui se tiendra dans l'optique de convaincre, faire déjouer les pronostics et surtout inciter au vote pour le candidat dont les Français sont le plus proche et non celui qui a le plus de chance de l'emporter. Le candidat EELV est actuellement crédité aux alentours de 6% des intentions de vote, par les instituts de sondage.