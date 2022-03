Présidentielle 2022 : les candidats face aux agriculteurs, au congrès de la FNSEA

En marge de son 76e congrès national, la FNSEA, premier syndicat agricole du pays, a convié, ce mercredi 30 mars, les candidats à l’élection présidentielle à venir s’exprimer sur leurs objectifs concernant l’agriculture.

Emmanuel Macron (LREM), Marine Le Pen (Rassemblement national), Valérie Pécresse (Les Républicains), Eric Zemmour (Reconquête), Fabien Roussel (Parti communiste français) et Jean Lassalle (Résistons) ont confirmé leur présence.

L’écologiste Yannick Jadot et l’Insoumis Jean-Luc Mélenchon ont de leur côté officialisé qu’ils ne participeraient pas à l'événement. La socialiste Anne Hidalgo ne sera pas présente non plus, son agenda ne lui permettant pas d’être là. Seuls les concurrents à plus de 2% dans les sondages avaient été conviés.

Ce grand oral a pour but de mettre en avant les différents projets des candidats sur plusieurs thèmes, liés à l’agriculture. La souveraineté alimentaire, la rémunération et la transition vers une production en phase avec la problématique du changement climatique en seront les principaux.

Des propositions multiples et très différentes

Dans le contexte de la guerre menée par la Russie en Ukraine, privant l’Europe du blé de ces deux pays et faisant grimper les prix des produits et de l’énergie, les membres de la FNSEA prêteront aussi une oreille attentive aux propositions des candidats sur la sécurité alimentaire des Français et sur les moyens d’élevage et de culture des exploitants (charges, carburants, engrais…).

Entre défense des circuits courts, sortie des pesticides, volonté de protéger les agriculteurs français face à la concurrence extérieure, mise en place d’une loi d’orientation ou aides aux jeunes repreneurs, les différents candidats auront la possibilité de convaincre le secteur, avec leurs projets.

Emmanuel Macron plébiscité ?

Si l’agriculture ne remonte pas parmi les préoccupations principales des Français, le sujet reste néanmoins un marqueur électoral, qui se lie avec celui de la ruralité. L’image des agriculteurs est en effet très bonne dans la société, avec 79% de la population disant avoir confiance en eux et 72% estimant qu’ils sont respectueux de leur santé (Ifop, décembre 2021).

Selon un sondage Ifop dévoilé mardi par la FNSEA, les agriculteurs voteraient à 30% pour Emmanuel Macron au premier tour de l’élection présidentielle, puis à 13% pour Valérie Pécresse, 12% pour Eric Zemmour, 11% pour Marine Le Pen, 9% pour Jean-Luc Mélenchon, 8% pour Jean Lassalle, 7% pour Yannick Jadot, 3% pour Nicolas Dupont Aignan et 1% pour Philippe Poutou, Fabien Roussel, et Anne Hidalgo. Nathalie Arthaud est à 0% de leurs intentions de vote. Au second tour, Emmanuel Macron serait largement gagnant contre chacun de ses adversaires.