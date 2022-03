Procès du 13-Novembre : Salah Abdeslam refuse de parler, faisant valoir son «droit au silence»

Au procès des attentats du 13-Novembre, l'audience de ce mercredi 30 mars devait être consacrée à l'interrogatoire de Salah Abdeslam, unique survivant du commando terroriste. Mais ce dernier en a décidé autrement, invoquant son «droit au silence».

Tout de noir vêtu, Salah Abdeslam a été clair sur ses intention dès l'ouverture de l'audience : «Monsieur le président, Messieurs et Mesdames de la cour. Aujourd'hui, je souhaite faire l'usage de mon droit au silence», a-t-il déclaré, déclenchant des soupirs consternés du côté des parties civiles.

Lorsque Jean-Louis Périès, le président de la cour d'assises spéciale, lui a demandé : «Je vais poser des questions et je n'aurai pas de réponse, c'est ça ? », l'accusé a répondu par l'affirmative.

«Je ne veux plus m'exprimer. Je n'arrive plus»

Visiblement déçu par l'attitude de Salah Abdeslam, le magistrat l'a interrogé sur ses motivations. «Pour quelles raisons ? Vous avez été parfois provocateur, je vous l'ai dit, mais vous avez pu avoir des propos compréhensifs à l'égard des victimes».

«Il y a beaucoup de raisons de ne pas parler, a plaidé l'accusé. C'est aussi pour qu'on ne me qualifie pas de provocateur que je ne souhaite plus m'exprimer. C'est mon droit, je n'ai pas à me justifier.»

Avant de se rasseoir, Salah Abdeslam a ajouté ces quelques mots : «J'ai fait des efforts, j'ai gardé le silence pendant six années. Puis j'ai changé d'avis, je me suis exprimé à l'égard des victimes avec respect. Aujourd'hui, je ne veux plus m'exprimer. Je n'arrive plus.»

Un mutisme qui a grandement fait réagir l'avocat général. «Ce silence nous apprend beaucoup, a-t-il lancé. On a maintenant confirmation que la lâcheté est la marque de fabrique des terroristes. Il n'y a pas une once de courage en vous Monsieur Abdeslam.»

Et finalement, face à l'instance d'une des parties civiles, Salah Abdeslam a fini par lâcher quelques mots supplémentaires. Estimant que «parler ou pas, ça sert à rien», il a confié qu'il aurait voulu entendre «cette femme qui a perdu toute sa famille à cause des bombardements français» ou «les Français qui ont reçu des médailles pour ça». «Si vous vous basez que sur ce qu'a fait Daesh et que vous ne regardez pas ce que vous avez fait, le jugement ne sera pas équitable», a-t-il assuré, gardant sa position selon laquelle les attentats de Paris étaient une réponse à l'intervention française en Syrie.