Voici les 10 villes françaises où l'on dort le mieux, selon une étude

Certaines villes françaises sont plus propices au sommeil que d’autres. Voici celles où les Français dorment le mieux, selon une étude menée par le spécialiste de la literie Emma.

Pour établir ce classement, les professionnels ont analysé la quantité et la qualité de sommeil des habitants de 50 villes, notées sur 100.

Besançon et Rennes

Et en tête, on retrouve Besançon (Doubs) et Rennes (Ille-et-Vilaine), qui obtiennent le score parfait de 100/100.

Brest

En deuxième position de ce classement figure la ville de Brest (Finistère), avec une note de 99,90/100.

Clermont-Ferrand

Le podium est complété par Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). La ville affiche un score de 93,80/100.

Dijon

Pour vite tomber dans les bras de Morphée, on peut compter sur Dijon (Côte-d'Or), notée 92,80/100.

Le Havre

Vient ensuite une ville située dans la Seine-Maritime. Avec 90,10/100, le Havre offre à ses habitants des nuits de qualité.

Reims

A la sixième place, il y a la capitale officieuse de la région productrice de champagne : Reims (Marne), notée 90/100.

Bordeaux

Puis direction le sud-ouest de la France. Située en Gironde, la ville de Bordeaux est évaluée à 89/100.

Angers et le mans

Les experts ont attribué la note de 87,60/100 à Angers (Maine-et-Loire) et à la ville du Mans (Sarthe).

Lyon et Grenoble

Ce top 10 comprend aussi deux villes de la région Rhône-Alpes. Lyon (Rhône) et Grenoble (Isère) obtiennent 87,10/100.

Nantes

Enfin, avec une note de 86.80/100, Nantes (Loire-Atlantique) se hisse à la 10e place.